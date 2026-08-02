Πώς κινείται η φωτιά τώρα σε Αττική και Κεφαλονιά - Ανεξέλεγκτα τα μέτωπα - Όλες οι εξελίξεις

Ανεξέλεγκτη παραμένει η φωτιά στην Αττική, ενώ εφιαλτική είναι η μάχη με τις φλόγες στην Κεφαλονιά, όπου το 112 ηχούσε όλη τη νύχτα και τα ξημερώματα για εκκενώσεις.
Ο εφιάλτης με τις φλόγες είναι σε εξέλιξη, ενώ τις προηγούμενες μέρες τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, εκταοντάδες σπίτια κάηκαν και χιλιάδες στρέμματα παραδόθηκαν στη φωτιά.
Φωτιά στην Αττική: Πώς κινείται σήμερα
Στην Αττική η μάχη επικεντρώνεται στο τρίγωνο Ψάθα, Βένιζα και Άγιος Νεκτάριος – Αγία Παρασκευή, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο ίδιος επεσήμανε ότι την τελευταία στιγμή απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων στη Βένιζα Μεγάρων, ενώ νωρίτερα έκανε λόγο για κολοσσιαία επιχείρηση με συμμετοχή σχεδόν 500 πυροσβεστών. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καεί τουλάχιστον 3 σπίτια στη Βένιζα. Στόχος είναι πλέον να μην φτάσουν οι φλόγες σε Βίλια και Μέγαρα.
Επικίνδυνη φωτιά στην Κεφαλονιά
Η φωτιά στην Κεφαλονιά κλιμακώνεται επικίνδυνα. Το 112 έχει ενεργοποιηθεί έξι φορές μέσα στη νύχτα, με διαδοχικές εντολές εκκένωσης για Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελειό, Κάτω Κατελειό, Χιονάτα, Θηράμονα και Μαυράτα, ενώ είχε προηγηθεί προειδοποίηση ετοιμότητας για την Πάστρα. Οι κάτοικοι καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών, καθώς η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται.
LIVE
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Καίει ανεξέλεγκτα η φωτιά στη Βένιζα Μεγάρων09:25:35
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Η κατάσταση σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα09:20:06
Για ακόμη ένα βράδυ, επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής πάλευαν με τις φλόγες σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, καθώς συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ξέσπασε νέο μέτωπο στην Κεφαλονιά.
Στο πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, όπου η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις καταστρέφοντας δασικές εκτάσεις και περιουσίες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους σε δύο περιοχές. Οι φλόγες κατευθύνονται από την μια πλευρά βορειοανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο και από νοτιοδυτικά προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων.
Συνολικά στην Αττική και στη Βοιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα – συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στην χώρα μας στο πλαίσιο της Προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.
Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ στην περιοχή πετάει πέμπτο ελικόπτερο, το οποίο εγγυάται τον συντονισμό των εναέριων δυνάμεων.
Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.
Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Επίσης μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία, ενώ δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε διασπορά.
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Σκάλωμα Φωκίδας. Τα δύο μέτωπα όπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται στις περιοχές Πηγή και Κλήμα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Φωκίδα επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωρίδος.
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«Συνελήφθη άτομο» για εμπρησμό στην Κεφαλονιά09:02:51
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Λέκκας: Χαρακτηριστικά Mega Fire απέκτησε η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό08:59:37
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Βελτιωμένη εικόνα στο Αίγιο08:54:30
Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Αιγιάλεια, ωστόσο παραμένει σε εξέλιξη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Με το πρώτο φως της ημέρας δυο πυροσβεστικά ελικόπτερα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο και ταυτόχρονα ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.
Ειδικότερα, στην περιοχή επιχειρούν περίπου 100 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 30 οχήματα, ενώ καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να κρατήσουν την φωτιά μακριά από κατοικημένες περιοχές.
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Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά στην περιοχή Πάστρα08:46:28
Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Πάστρας στην Κεφαλονιά, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν από γης και αέρος για τον περιορισμό του μετώπου.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και γρήγορα πήρε διαστάσεις, κινητοποιώντας την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 48 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και 11 πυροσβεστικά οχήματα συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Παράλληλα, συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη με τις φλόγες ρίχθηκαν και τα εναέρια μέσα. Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιχειρούν στην περιοχή, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στα ενεργά σημεία της πυρκαγιάς, σε συντονισμό με τις επίγειες δυνάμεις.
Η εξέλιξη της πυρκαγιάς οδήγησε σε διαδοχικές ενεργοποιήσεις του 112. Οι κάτοικοι και όσοι βρίσκονταν στις περιοχές Κατελειός, Μαρκόπουλο και Κρεμμύδι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι.
Στη συνέχεια, αντίστοιχη οδηγία δόθηκε για τις περιοχές Χιονάτα, Θηράμονας και Μαυράτα.
Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του 112 και να μην επιχειρούν να επιστρέψουν στις περιοχές που έχουν εκκενωθεί.
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Ελληνική σημαία και φωτογραφίες των δύο πυροσβεστών στο σημείο που πέθαναν από τη φωτιά στο Ρέθυμνο:08:42:55
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Εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες με άνεμο και καπνό στην Ψάθα08:37:39
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Απόκοσμες εικόνες από το πέρασμα της φωτιάς στο Ρέθυμνο08:34:04
Το Ρέθυμνο χτυπήθηκε σφοδρά από τη φωτιά που ξέσπασε τις προηγούμενες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή με τις φλόγες να καίνε ότι έβρισκαν μπροστά τους και να δημιουργούν καταστροφικές ζημιές τόσο σε σπίτια όσο και σε οχήματα.
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Σε δύο μέτωπα η φωτιά στον Κιθαιρώνα08:28:19
Στα ενεργά μέτωπα των πυρκαγιών και στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews.
Όπως ανέφερε, το ενδιαφέρον της Πυροσβεστικής επικεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού και των Μεγάρων, στο Σκάλωμα Φωκίδας, στην Αιγιάλεια, καθώς και στη νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Κεφαλονιά.
Δύο μέτωπα στον Κιθαιρώνα
Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και κινήθηκε μέσω του Αγίου Βασιλείου προς το Πόρτο Γερμενό, έφτασε στον Μύτικα και πλέον εξελίσσεται σε δύο κύρια μέτωπα.
Το πρώτο βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά και αφορά τις περιοχές του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Παρασκευής και του Κρύου Πηγαδιού, προς τα Βίλια. Η φωτιά έχει περάσει μέσα από συμπαγές δάσος και δύσβατο ορεινό όγκο.
Το δεύτερο μέτωπο κινείται νοτιοδυτικά, προς την Ψάθα και τη Βένιζα. Στην ευρύτερη περιοχή, και ειδικότερα στο πεδίο βολής Μεγάρων, έχουν αναπτυχθεί πυροσβεστικές δυνάμεις, δασοκομάντος, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Στρατού, με στόχο τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης.
«Οι δυνάμεις έχουν μοιραστεί όχι μόνο στα δύο μέτωπα, αλλά σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς», επισήμανε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών, προσθέτοντας ότι πυροσβέστες και οχήματα επιχειρούν και στη Βοιωτία, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου.
Μειώθηκε η ταχύτητα εξάπλωσης
Θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με την τελευταία επιχειρησιακή εικόνα, η πυρκαγιά δεν κινείται πλέον με την ταχύτητα των προηγούμενων ημερών.
«Τις τελευταίες ώρες φαίνεται ότι περιορίζεται ως προς την ταχύτητα εξάπλωσής της. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε και εκεί έχουμε εστιάσει όλες τις δυνάμεις μας», υπογράμμισε ο κ. Τσίγκας.
Παράλληλα, θερμές εστίες παραμένουν σε ολόκληρη την περίμετρο των καμένων εκτάσεων, καθώς το συμπαγές δάσος και οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο αναζωπυρώσεων.
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Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική08:12:10
Από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βοιωτία, η οποία επεκτάθηκε στην Αττική, εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) μετέβησαν στα σημεία έναρξης και ανέλαβαν τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών εκδήλωσής της.
Οι ερευνητές της Δ.Α.Ε.Ε. προχώρησαν σε εκτεταμένες αυτοψίες στο πεδίο, έλαβαν μαρτυρικές καταθέσεις, συνέλεξαν κρίσιμα ευρήματα και αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο καταγράφονται τα πρώτα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.
Παράλληλα, στο σημείο μηδέν, από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά, πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα, ηλεκτρολόγου μηχανικού.
Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθηρισμούς. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βοιωτία στην Αττική.
Η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου.
Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί. Ο ένας, με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, ως εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος.
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς να εντοπιστεί.
Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζει την έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, εξετάζοντας το σύνολο των τεχνικών, μαρτυρικών και βιντεοληπτικών στοιχείων, με στόχο την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και την απόδοση τυχόν περαιτέρω ποινικών ευθυνών.
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Τα ελικόπτερα μπήκαν στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς08:10:35
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Η εξέλιξη των ανέμων σήμερα08:01:00
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Πώς κινείται η φωτιά τώρα στην Αττική07:50:27
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5 χιλιόμετρα από τα Μέγαρα φωτιά07:45:43
Σαρωτική είναι η φωτιά στην Αττική και πλέον κινείται προς Μέγαρα. Με το πρώτο φως της ημέρας η φωτιά πήρε κατεύθυνση ανατολικά προς την Αγία Τριάδα και απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από τα Μέγαρα και 50 χιλιόμετρα από τον αστικό ιστό της Αθήνας. Tέσσερα Canadair και δύο ελικόπτερα ξεκινούν ρίψεις νερού.
Οι κάτοικοι που εγκατέλειψαν τη Βένιζα μετακινήθηκαν προς τα Μέγαρα, ενώ αρκετοί παραμένουν και παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη καθώς κινδυνεύουν σπίτια από τις 9 το βράδυ του Σαββάτου, όταν το πύρινο μέτωπο πέρασε όλη την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα για να κάψει τουλάχιστον τρία σπίτια στον οικισμό.
Ηλικιωμένο ζευγάρι απομακρύνθηκε επτά λεπτά πριν το πύρινο μέτωπο εισβάλει στη Βένιζα.
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Εικόνες από την Κεφαλονιά07:42:21
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Εκρήξεις στην περιοχή της Βένιζας07:38:56
Εκρήξεις εξακολουθούν να ακούγονται στην περιοχή της Βένιζας, καθώς η φωτιά μαίνεται κοντά στο πεδίο βολής των Μεγάρων
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Εικόνα σήμερα από το πεδίο βολής Μεγάρων07:03:51
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Το μεγαλύτερο μέτωπο εξακολουθεί να εντοπίζεται στο Πόρτο Γερμενό07:01:48
Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) βρίσκονται σήμερα οι παρακάτω περιοχές:
- H Περιφέρεια Αττικής
- Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Το μεγαλύτερο μέτωπο εξακολουθεί να εντοπίζεται στο Πόρτο Γερμενό, όπου η πυρκαγιά έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις, κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες.
Η φωτιά έχει διασπαστεί σε δύο ιδιαίτερα επικίνδυνα μέτωπα. Το ανατολικό εκτείνεται από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο προς τα Βίλια, ενώ το νότιο κινείται προς το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και τη Βένιζα, όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη ανησυχία, με στόχο των πυροσβεστών να μην επιτρέψουν την εξάπλωσή της προς τα Μέγαρα.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkdxbhti455d?integrationId=40599y14juihe6ly}