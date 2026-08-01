Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη μέχρι την οριοθέτηση και την πλήρη αντιμετώπισή της.

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Πάτημα Κορωπίου, στην Ανατολική Αττική.

Με την πρώτη ενημέρωση για την πυρκαγιά, κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν και εναέρια μέσα, προκειμένου να περιοριστεί άμεσα το πύρινο μέτωπο και να αποτραπεί η εξάπλωσή του.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή, με στόχο τον έλεγχο της φωτιάς, καθώς η ξηρή βλάστηση και οι επικρατούσες συνθήκες αυξάνουν τον κίνδυνο γρήγορης μετάδοσης των φλογών.