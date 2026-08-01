Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη, καθώς τα λιμάνια της νότιας Ουκρανίας εξακολουθούν να αποτελούν κομβικό σημείο στον πόλεμο, τόσο για στρατιωτικούς όσο και για οικονομικούς λόγους.

Νέα πλήγματα σε στρατηγικές υποδομές της Ουκρανίας ανακοίνωσε η Ρωσία, με το λιμάνι της Οδησσού να βρίσκεται στο επίκεντρο των επιθέσεων, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Όπως ανέφερε η Μόσχα, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων στην περιοχή του λιμανιού της Οδησσού, τις οποίες χαρακτήρισε υποδομές που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του ουκρανικού στρατού. Παράλληλα, έγινε αναφορά και σε πλήγματα κατά άλλων εγκαταστάσεων, όπως χώρων αποθήκευσης και υποδομών που σχετίζονται με τη στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης εγκαταστάσεις καυσίμων και λιπαντικών, ενώ η ρωσική πλευρά υποστήριξε ότι επλήγησαν και πλοία ή φορτία που συνδέονται με τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από όλες τις πλευρές.

Η Οδησσός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς κόμβους της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς διαθέτει κρίσιμες λιμενικές υποδομές για το εμπόριο, τις μεταφορές και την ενεργειακή τροφοδοσία της χώρας. Για τον λόγο αυτό, οι εγκαταστάσεις της έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων από την έναρξη του πολέμου.