Οι ελβετικές αρχές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία ένδειξη κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

Μια μυστηριώδης ασθένεια που πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Ελβετία, με τις κτηνιατρικές αρχές να διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν την αιτία του φαινομένου. Η νόσος έχει εμφανιστεί σε αρκετές φάρμες της χώρας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί ποιος παράγοντας ευθύνεται για τα ασυνήθιστα συμπτώματα που παρουσιάζουν τα ζώα.

Σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές, οι αγελάδες εμφανίζουν υψηλό πυρετό, σημαντική μείωση στην παραγωγή γάλακτος, έντονη αδυναμία, απώλεια όρεξης και προβλήματα στην κίνησή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί ακόμη και αποβολές σε εγκυμονούσες αγελάδες, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των κτηνοτρόφων για τις οικονομικές συνέπειες της ασθένειας.

Οι πρώτες εξετάσεις απέκλεισαν αρκετές γνωστές ζωονόσους, ενώ οι επιστήμονες εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η ασθένεια να σχετίζεται με νέο ή μεταλλαγμένο παθογόνο ή με κάποιον άγνωστο μέχρι σήμερα παράγοντα. Δείγματα από προσβεβλημένα ζώα έχουν σταλεί σε εξειδικευμένα εργαστήρια, με στόχο να εντοπιστεί η ακριβής αιτία και να καθοριστούν τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης.

Οι ελβετικές αρχές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία ένδειξη κινδύνου για τη δημόσια υγεία, ενώ το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά θεωρούνται ασφαλή για κατανάλωση. Παράλληλα, βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με κτηνιάτρους και παραγωγούς, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Η εμφάνιση της ασθένειας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις από ζωικές ασθένειες που επηρεάζουν τα μηρυκαστικά. Παρότι δεν υπάρχουν ακόμη αποδείξεις ότι πρόκειται για κάποια γνωστή επιζωοτία, οι ειδικοί δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο έως ότου ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές αναλύσεις.

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Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς η ταυτοποίηση της αιτίας θεωρείται κρίσιμη τόσο για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου όσο και για την αποτροπή πιθανής εξάπλωσης της ασθένειας σε άλλες περιοχές. Μέχρι να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα, οι κτηνοτρόφοι καλούνται να παρακολουθούν στενά τα ζώα τους και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες εφόσον διαπιστώσουν ύποπτα συμπτώματα.

Πηγή swissinfo.ch