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Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την παραμονή τους στους χώρους πρασίνου.

Ο Δήμος Αθηναίων με επίσημη ανακοίνωση του ενημέρωσε τους πολίτες ότι ο Λόφος του Λυκαβηττού θα είναι από σήμερα τα μεσάνυχτα ανοικτός.

Παράλληλα, όπως τόνισε κλειστός θα παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου.

Αναλυτικά:

Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει τους πολίτες ότι ανοίγει από σήμερα τα μεσάνυχτα ο Λόφος Λυκαβηττού. Ανοιχτοί θα παραμείνουν όλοι οι λόφοι την Κυριακή 2 Αυγούστου, με αυξημένη επιτήρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Εξαίρεση αποτελεί ο Λόφος Φινόπουλου, ο οποίος θα παραμείνει κλειστός.

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Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την παραμονή τους στους χώρους πρασίνου, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς.