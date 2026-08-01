Η ανάρτηση του γιου του.

Κάηκε το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό λόγω της φωτιάς που συνεχίζει να καίει.

Τη δυσάρεστη εξέλιξη γνωστοποίησε ο γιος του, Άρης Χαλκιάς, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δημοσιεύοντας φωτογραφία που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής, περιέγραψε με συγκίνηση την απώλεια του σπιτιού, το οποίο αποτελούσε σημείο αναφοράς για την οικογένεια εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τωρα και για λίγο, πένθος» έγραψε χαρακτηριστικά.