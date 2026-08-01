Οι εικόνες αποτυπώνουν τις φλόγες να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα μέσα σε δασικές εκτάσεις, ενώ σε αρκετά σημεία πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικίες.

Νέα συγκλονιστικά βίντεο από το Πόρτο Γερμενό καταγράφουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εξακολουθεί να δοκιμάζει τις αντοχές των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι εικόνες αποτυπώνουν τις φλόγες να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα μέσα σε δασικές εκτάσεις, ενώ σε αρκετά σημεία πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικίες, δημιουργώντας σκηνές που θυμίζουν πραγματική πύρινη κόλαση.

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Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή τροφοδοτούσαν συνεχώς το πύρινο μέτωπο, προκαλώντας διαδοχικές αναζωπυρώσεις και δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Σε αρκετές περιπτώσεις οι φλόγες πέρασαν μέσα από αυλές και πλησίασαν σπίτια, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν ολόκληρη την περιοχή, περιορίζοντας την ορατότητα και δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Οι κάτοικοι έζησαν δραματικές στιγμές, καθώς πολλοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους έπειτα από τα διαδοχικά μηνύματα του 112. Ορισμένοι απομακρύνθηκαν από τη θάλασσα με τη βοήθεια πλωτών μέσων του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, όταν οι φλόγες έφτασαν σε μικρή απόσταση από τον οικισμό και οι δρόμοι κρίθηκαν επικίνδυνοι.

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Στο σημείο επιχειρούν εκατοντάδες πυροσβέστες, ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και δεκάδες οχήματα, ενώ από νωρίς το πρωί ενισχύθηκαν και τα εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού όπου το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, μηχανήματα έργου δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, με στόχο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς και να προστατευθούν κατοικημένες περιοχές.

{https://www.tiktok.com/@dnews.gr/video/7669019366654037251}