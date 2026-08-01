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Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Σκάλωμα Φωκίδας επιχειρούν 9 εναέρια μέσα.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 1/8 σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα στην Φωκίδα.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2083513303217631685}

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ, ενώ ήχησε το 112 για εκκενώσεις οικισμών.

{https://x.com/112Greece/status/2083521127565938721}

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{https://x.com/112Greece/status/2083518519522566175}.

{https://www.youtube.com/watch?v=LRyfQhQavGo}