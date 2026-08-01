Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 1/8 σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα στην Φωκίδα.
Μάλιστα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2083513303217631685}
Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ, ενώ ήχησε το 112 για εκκενώσεις οικισμών.
{https://x.com/112Greece/status/2083521127565938721}
{https://x.com/112Greece/status/2083518519522566175}.
{https://www.youtube.com/watch?v=LRyfQhQavGo}