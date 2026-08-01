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Όσα έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την εμφάνιση του υπουργού Υγείας.

Τα «έξυπνα» γυαλιά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης.

Ο Παύλος Πολάκης χαρακτηριστικά γράφει στην ανάρτησή του:

«Απειλεί ο Γεωργιαδης πως θα φοραει τα γυαλια του, θα βιντεοσκοπεί όποιο γουστάρει και μετα θα καταγγελει!!!(φωτο1)

Εγω Γεωργιαδη θέλω να τα φορας οταν θα συναντας το Φρουζη και άλλους αντιστοιχους και να μας δινεις το βιντεο μετα ,αν εχεις άντερα!!!

Ηθελα να τα φορας και σε κεινο το ραντεβου στις 10-9-2013 για να βλεπαμε ποιος ελεγε αληθεια! Εσυ που το αρνεισαι ή η μαρτυρας «ΚΕΛΕΣΗ» που καταδικασατε ;;;(φωτο 2)».

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