Το αυτί του Άδωνι Γεωργιάδη δεν ιδρώνει έτσι εύκολα...

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι σωστός Βούδας, απτόητος. Απτόητος στις βρισιές, απτόητος όταν τον κατηγορούν, απτόητος ακόμα και όταν τον διώχνουν.

Ο Γεωργιάδης βρέθηκε στη Λήμνο αλλά μάλλον δεν θα έπρεπε να πάει. Όταν ο υπουργός Υγείας, όπως προστάζει η προεκλογική περίοδος χρόνια ολόκληρα τώρα, πήγε να χαιρετίσει δια χειραψίας και με τεράστιο χαμόγελο θαμώνες ενός μαγαζιού, εκείνοι δεν είχαν καμία διάθεση να τον δουν. Και φυσικά ούτε να του μιλήσουν. Πόσω μάλλον να τον χαιρετίσουν δια χειραψίας.

«Εδώ τι ήρθατε να κάνετε στο νησί μας;» τον ρώτησε θαμώνας χωρίς να του δώσει το χέρι για να τον χαιρετίσει. Ο θαμώνας επέμεινε πως «τα χέρια μου είναι καθαρά. Ποιος σας έστειλε εδώ;» απευθυνόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη, του οποίου δεν ίδρωνε το αυτί. Συνέχισε με το χέρι παρατεταμένο για τον επόμενο θαμώνα.

«Αφήστε τον να φύγει από δω τον χάλια, τι τον τραβάτε; Δρόμο από δω παράσιτα δεν θέλουμε» συνέχισε ο θαμώνας αλλά πάλι ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν το έπιασε το μήνυμα.

«Τα ρημάξατε όλα και έχετε τα μούτρα να έρχεστε και στο νησί μας. Άντε πάρτε δρόμο από δω». Και - ναι καλά μαντέψατε - απτόητος ο Άδωνις.

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Υ.Γ Μία συμβουλή προς τον υπουργό Υγείας: «Όπου σε κράζουν, πήγαινε, όπου σε διώχνουν, φεύγα» που λέει και η σοφή παροιμία.

Δείτε το βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=CrXBlN1LIQ8}