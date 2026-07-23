«Η πρώτη «νέα αποκάλυψη» Σαλμά έχει αξιολογηθεί δικαστικά και αρχειοθετηθεί. Η δεύτερη είναι ακόμη πιο γελοία», αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Νέα ανάρτηση έκανε το πρωί της Πέμπτης (23/7) ο Άδωνις Γεωργιάδης στον απόηχο των όσων είπε χθες στη Βουλή ο Μάριος Σαλμάς. Ο υπουργός Υγείας τονίζει πως ο πρώην αναπληρωτής Υγείας και πρώην βουλευτής της ΝΔ του έδωσε τη μεγαλύτερη δικαίωση της σταδιοδρομίας του.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως μετά από οκτώ χρόνια θητείας ως υπουργός και αντιπρόεδρος της ΝΔ «δεν βρήκαν να πουν τίποτε, παρά μόνον το ξαναζεσταμένο φαγητό της Novartis, για το οποίο με έψαχναν επί Κυβερνήσεως Σύριζα, για το οποίο τελικά μπήκαν στο αρχείο όλες οι κατηγορίες εναντίον μου» και συμπλήρωσε «αν αυτό δεν είναι τίτλος τιμής τότε τί είναι;».

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

«Χθες, χωρίς καν να το καταλάβουν όλοι αυτοί που με μισούν, ο Σαλμάς μου έδωσε την μεγαλύτερη δικαίωση της σταδιοδρομίας μου. Από το 2019 έως σήμερα έγινα διαδοχικά Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Υγείας. Διαχειρίστηκα και διαχειρίζομαι δισεκατομμύρια. Μεγάλα projects (Ελληνικό, Ναυπηγεία, έργα ΤΑΑ) έχουν ολοκληρωθεί σε αυτές μου τις θητείες. Και όμως αν και ο Σαλμάς ξεκίνησε την λάσπη εναντίον μου για έναν διαγωνισμό για την διαχείριση αποβλήτων των Νοσοκομείων (διαγωνισμός ο οποίος είχε γίνει και ολοκληρωθεί πριν καν εγώ γίνω Υπουργός Υγείας) όχι μόνον δεν συνέχισε καθόλου αυτό το θέμα, αλλά ούτε αυτός, ούτε όλοι αυτοί που ξαφνικά τον «αγάπησαν» δεν βρήκαν να πουν τίποτε για τα 8 αυτά χρόνια των θητειών μου, παρά μόνον το ξαναζεσταμένο φαγητό της Novartis, για το οποίο με έψαχναν επί Κυβερνήσεως Σύριζα, για το οποίο τελικά μπήκαν στο αρχείο όλες οι κατηγορίες εναντίον μου και για το οποίο καταδικάστηκαν οι κατήγοροί μου αμετάκλητα ως συκοφάντες από την Ελληνική Δικαιοσύνη. 8 χρόνια και δεν έχουν να μου προσάψουν απολύτως τίποτε. Και να φανταστείτε ότι όλη μέρα μας κατηγορούν ως δήθεν «την πιο διεφθαρμένη Κυβέρνηση όλων των εποχών» αλλά για μένα 8 χρόνια Υπουργό και Αντιπρόεδρο της ΝΔ βρήκαν μόνον να πουν για ψεύδη και συκοφαντίες επί Κυβερνήσεως Σαμαρά….αν αυτό δεν είναι τίτλος τιμής τότε τί είναι;

Επειδή όμως δεν έχω μάθει να μην απαντώ στις εναντίον μου κατηγορίες, και στον μεν Σαλμά, θα τα πω στο Δικαστήριο, καθώς χθες διέφυγε της προσοχής όλων αυτών των «καλών» εφημερίδων, ότι του Σαλμά η ασυλία ήρθη όχι ή η δική μου και ο Σαλμάς σύντομα θα δικαστεί και όχι εγώ, σε αυτούς (δηλ σε Παύλο Πολάκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατία, Εφημερίδα των Συντακτών, Κόντρα, κλπ) θα απαντήσω, για να καταλάβουν πόσο ρεζίλι για μία φορά ακόμη γίνονται. Ο Σαλμάς παρουσίασε ως «νέα τεκμήρια» και αποδείξεις «παθητικής δωροδοκίας μου» ένα μνμ μου μαζί του, στο οποίο του απαντώ για ένα προηγούμενο μνμ μου του 2014 που συμπεριλαμβάνεται στην δικογραφία Novartis, όταν κατόπιν αιτήματος μιας δημοσιογράφου που είχε τότε ξεκινήσει ένα site για την μητρότητα και με είχε παρακαλέσει αν ήξερα τον κ. Φρουζή για να της βάλουν διαφήμιση από τη Novartis, και ενώ πλέον δεν ήμουν Υπουργός Υγείας, του ζήτησα να την βοηθήσουν με μία διαφήμιση και τελικά της έβαλαν ένα banner αξίας 2.000€. Αυτό το site δεν ασχολήθηκε και δεν ασχολείται με την πολιτική ούτε έγραψε ποτέ κάτι για μένα. Αλλά το θεώρησα ανθρώπινο αφού μπορούσα να το κάνω και το έκανα. Αυτό θεωρήθηκε από τον Σαλμά «παθητική δωροδοκία» και το ΠΑΣΟΚ μου ζήτησε να παραιτηθώ.

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Συγγνώμη κύριοι του ΠΑΣΟΚ αλλά ούτε η κα Τουλουπάκη που το είχε στην διάθεση της από την αρχή, αφού το βρήκαν από το κινητό μου τηλέφωνο δεν το θεώρησε έτσι….κοινώς η πρώτη «νέα αποκάλυψη» Σαλμά έχει αξιολογηθεί δικαστικά και αρχειοθετηθεί. Η δεύτερη είναι ακόμη πιο γελοία, ο Σαλμάς επικαλέστηκε την ένορκη κατάθεση μου υπέρ του κ. Μανιαδάκη που κατατέθηκε στο Δικαστήριο και που τελικά οδήγησε στην Δικαστική νίκη του κ. Μανιαδάκη επί του Σαλμά. Μεγάλη νέα αποκάλυψη κάτι που έχει κατατεθεί στο Δικαστήριο; Και τί λέει το μνμ μου; ότι του χρωστούσα επειδή δεν υποχώρησε στους εκβιασμούς της κας Τουλουπάκη. Αυτό ο Σαλμάς το θεώρησε προϊόν εκβιασμού και συναλλαγής με τον τότε προστατευόμενο μάρτυρα «Αναστασίου» δηλ τον κ. Νίκο Μανιαδάκη.

Ομως όλα αυτά έχουν κατατεθεί στο Δικαστήριο, είναι οι ίδιες κατηγορίες που έλεγαν κατά του κ. Γιάννη Στουρνάρα και ο ίδιος ο κ. Μανιαδάκης τα είχε περιγράφει στο Δελτίο της τηλεοράσεως του ΣΚΑΙ όταν του είχαν απαγορεύσει την έξοδο από την Χώρα, διότι όπως είχε πει τον εκβίαζαν να κατηγορήσει με ψέματα για να προφυλακίσουν εμένα, τον Ανδρέα Λοβέρδο και τον κ. Γιάννη Στουρνάρα…τότε το ΠΑΣΟΚ ήξερε για την σκευωρία Novartis στην οποία είχαν εμπλέξει τον τότε Πρόεδρο του και επιφανή του τότε στελέχη, τώρα θα μου πείτε δεν ψήφισαν καν την ανανέωση της θητείας του κ. Στουρνάρα στην ΤτΕ…τί να περιμένει κανείς από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτά είναι τα νέα στοιχεία…περαστικά σας».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2080161219378364866}