Να διερευνηθούν τυχόν αξιόποινες πράξεις του σημερινού υπουργού Υγείας, ζητά η Νέα Αριστερά.

Την άμεση παρέμβαση της Δικαιοσύνης ζητά η Νέα Αριστερά, με αφορμή τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά για «παθητική δωροδοκία» του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Τα όσα υποστήριξε χτες στη Βουλή ο Μάριος Σαλμάς επιτάσσουν την άμεση παρέμβαση της Δικαιοσύνης, ώστε να διερευνηθούν τυχόν αξιόποινες πράξεις του σημερινού υπουργού Υγείας. Ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης άλλωστε ούτε διέψευσε τις επαφές του με τον άλλοτε ισχυρό παράγοντα της αγοράς φαρμάκου και της Novartis, Κωνσταντίνο Φρουζή, ούτε απάντησε στην ουσία των όσων κατήγγειλε ο ανεξάρτητος βουλευτής», τονίζει σε σχετική ανακοίνωση η Νέα Αριστερά.