Βάσεις 2026: Ανακοινώνονται αύριο Πέμπτη (23/7) - Ποιες σχολές πέφτουν και ποιες ανεβαίνουν, οι τελικές εκτιμήσεις Στρατηγάκη.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των Βάσεων 2026 έχει ξεκινήσει καθώς η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη έδωσε στην δημοσιότητα το επίσημο χρονοδιάγραμμα για την διαδικασία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με τις σημερινές δηλώσεις της υπουργού στην ΕΡΤ η ανακοίνωση των βάσεων 2026 έχει δρομολογηθεί για αύριο Πέμπτη (23/7) μετά τις 11 το πρωί. Μόλις δοθεί το πράσινο φως από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται την σχολή και το Τμήμα Εισαγωγής τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας στη διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

Παράλληλα όσοι υποψήφιοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Ενώ παραδοσιακά τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και σε ανώνυμες λίστες στα Λύκεια όπου οι υποψήφιοι θα βλέπουν τα αποτελέσματα αξιοποιώντας βάσει του 8ψηφιου κωδικού που είχαν στις εξετάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τα αποτελέσματα των ΣΑΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του Μηχανογραφικού.

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Οι τελευταίες εκτιμήσεις Στρατηγάκη πριν την ανακοίνωση των Βάσεων 2026

Ενόψει της ανακοίνωσης των Βάσεων 2026 εστιάζουμε στις τελευταίες εκτιμήσεις του μαθηματικού και εκπαιδευτικού αναλυτή Στράτου Στρατηγάκη που αποτυπώνουν έναν χάρτη σχολών και τμημάτων με έντονες διαφοροποιήσεις ανά επιστημονικό πεδίο. Αν και στις περισσότερες σχολές οι μεταβολές αναμένονται περιορισμένες, υπάρχουν τμήματα που καταγράφουν θεαματική άνοδο, αλλά και άλλα που εμφανίζουν σημαντική υποχώρηση σε σχέση με το 2025.

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Οι μεγαλύτερες αλλαγές εντοπίζονται κυρίως στις Πολυτεχνικές Σχολές, στα Τμήματα Μαθηματικών και σε ορισμένα περιφερειακά τμήματα, ενώ πτωτική πορεία παρουσιάζουν συγκεκριμένες σχολές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, στρατιωτικές σχολές και ορισμένα τμήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το φετινό τοπίο θα χαρακτηρίζεται από έντονες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις σχολές, με ορισμένα τμήματα να καταγράφουν τις μεγαλύτερες μεταβολές των τελευταίων ετών.

Όπως σημειώνει ο κ. Στρατηγάκης οι εκτιμήσεις που δίνει αποτυπώνουν μια πρώτη εικόνα για το πώς αναμένεται να κινηθούν οι Βάσεις ωστόσο η τελική κατάταξη θα κριθεί από τον συνδυασμό βαθμολογιών, επιλογών και διαθέσιμων θέσεων. Η επίσημη ανακοίνωση των Βάσεων θα αποκαλύψει τις πραγματικές μετακινήσεις των μορίων και θα δείξει ποιες σχολές θα αποτελέσουν τους μεγάλους «κερδισμένους» των φετινών εξετάσεων και ποιες θα καταγράψουν σημαντικές απώλειες. Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη, η ανάλυση των βαθμολογικών δεδομένων έχει περιορισμούς, καθώς δεν δημοσιοποιούνται όλα τα στοιχεία που θα επέτρεπαν ακριβέστερες προβλέψεις. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι συνδυασμοί επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθήματα κάθε πεδίου. Η γνώση της συνολικής κατανομής των βαθμολογιών θα επέτρεπε πιο ακριβείς προβλέψεις, ωστόσο αυτά τα αναλυτικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμηθεί και ο παράγοντας Μηχανογραφικό. Οι προτιμήσεις που δηλώνονται στο Μηχανογραφικό μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές μεταβολές στις βάσεις, ακόμη και όταν τα βαθμολογικά δεδομένα δείχνουν διαφορετική τάση. Μια σχολή που εμφανίζει αυξημένο ενδιαφέρον μπορεί να δει τη βάση της να ανεβαίνει, ενώ μια άλλη, παρά το υψηλό επίπεδο σπουδών της, μπορεί να παρουσιάσει πτώση αν μειωθούν οι πρώτες προτιμήσεις.

Οι σχολές με τις μεγαλύτερες απώλειες

Τη μεγαλύτερη πτώση στις φετινές εκτιμήσεις εμφανίζει το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη βάση να εκτιμάται στα 11.000 μόρια, έναντι 14.720 το 2025. Η διαφορά φτάνει τα 3.720 μόρια, αποτελώντας τη μεγαλύτερη μεταβολή του πίνακα. Σημαντική μείωση προβλέπεται επίσης για το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στα Χανιά, όπου η βάση εκτιμάται στα 10.000 μόρια, μειωμένη κατά 2.290 μόρια.

Μεγάλες απώλειες καταγράφονται ακόμη στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (-2.180 μόρια), στη Μαιευτική Πτολεμαΐδας (-1.765), στο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας στα Ψαχνά Ευβοίας (-1.760), στη Σχολή Ευελπίδων – Όπλα (-1.565), αλλά και στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου η εκτιμώμενη βάση υποχωρεί στα 13.000 μόρια, σημειώνοντας πτώση 1.518 μορίων.

Ράλι ανόδου για τις Πολυτεχνικές σχολές

Στον αντίποδα, το 2ο Επιστημονικό Πεδίο παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυναμική, με αρκετές Πολυτεχνικές Σχολές να καταγράφουν σημαντική άνοδο. Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών του ΕΜΠ εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 18.850 μόρια, ενώ το αντίστοιχο τμήμα του ΑΠΘ τα 18.560 μόρια. Ανοδικά κινούνται και οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί του ΕΜΠ, με εκτιμώμενη βάση 18.650 μορίων. Ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις εμφανίζονται σε περιφερειακά ιδρύματα. Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προβλέπεται να ανέβει κατά 1.650 μόρια, ενώ το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ίδιου πανεπιστημίου καταγράφει άνοδο 1.589 μορίων. Θετική εικόνα παρουσιάζουν και οι Αρχιτεκτονικές Σχολές, με το ΕΜΠ να εκτιμάται πάνω από τα 21.000 μόρια.

Ανεβαίνουν οι Ιατρικές

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, όλες οι Ιατρικές Σχολές της χώρας θα κινηθούν ανοδικά. Η Ιατρική Αθήνας εκτιμάται στα 19.000 μόρια, η Ιατρική Θεσσαλονίκης στα 18.800, ενώ οι υπόλοιπες Ιατρικές Σχολές διαμορφώνονται από 18.350 έως 18.770 μόρια. Οι αυξήσεις κυμαίνονται μεταξύ 225 και 375 μορίων, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση για τις σχολές Επιστημών Υγείας παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Ανοδική πορεία αναμένεται και στις Οδοντιατρικές και στις Φαρμακευτικές Σχολές, οι οποίες διατηρούνται σταθερά στις υψηλόβαθμες επιλογές των υποψηφίων.

Ήπια πτώση σε Νομικές και Ψυχολογίες

Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη. Οι Νομικές Σχολές εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν μικρή πτώση, με τη Νομική Αθήνας να διαμορφώνεται στα 17.750 μόρια, ενώ αντίστοιχη υποχώρηση αναμένεται και στις Νομικές Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής. Πτωτικά κινούνται και τα Τμήματα Ψυχολογίας, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από περίπου 125 έως 275 μόρια, χωρίς όμως να αλλάζει σημαντικά η θέση τους στις προτιμήσεις των υποψηφίων.

Σταθερότητα σε Οικονομικά και Πληροφορική

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο οι αλλαγές είναι περιορισμένες. Οι σχολές Οικονομίας και Πληροφορικής εμφανίζουν μικρές αυξήσεις, που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ξεπερνούν τα 100 μόρια, διατηρώντας σχεδόν αμετάβλητη την εικόνα σε σχέση με το 2025.