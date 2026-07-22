Ο οδηγός συνελήφθη καθώς το αλκοτέστ έδειξε ότι ήταν μεθυσμένος.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Καλαθάς Χανίων, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ένας άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr , οδηγός του οχήματος ήταν ένας 68χρονος άνδρας αμερικανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στα σταθμευμένα ΙΧ. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το αυτοκίνητό του ανετράπη και κατέληξε αναποδογυρισμένο.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον οδηγό με αλκοτέστ, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 68χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Από το τροχαίο προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα οχήματα, ενώ ο τραυματισμός του άνδρα που ενεπλάκη στο περιστατικό χαρακτηρίζεται ελαφρύς.