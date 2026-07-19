Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ασθενοφόρο βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία και κινούνταν για την αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού, όταν συγκρούστηκε με το Ι.Χ.

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στα Χανιά, με εμπλοκή ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και επιβατικού αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα τον θάνατο του ασθενούς που μεταφερόταν και τον τραυματισμό των δύο διασωστών.

Όπως αναφέρει το zarpanews, το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Μουρνιών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Τροχαίας και επιπλέον πληρώματα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους εμπλεκόμενους και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Οι δύο διασώστες που επέβαιναν στο ασθενοφόρο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για νοσηλεία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο υποβάλλονται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

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Η Τροχαία Χανίων έχει αναλάβει την προανάκριση για το δυστύχημα και εξετάζει όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων, οι ταχύτητες των οχημάτων, η σήμανση του δρόμου, καθώς και το αν το ασθενοφόρο έκανε χρήση των ηχητικών και φωτεινών προειδοποιητικών σημάτων τη στιγμή του συμβάντος.

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