Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στο Κορωπί Αττικής.
H φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (19/7) στο Πάτημα Κορωπίου και το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
{https://www.facebook.com/valia.georgara/videos/1220838780140557/}
Στο σημείο επιχείρησαν 78 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής: «Πυρκαγιά στην περιοχή Πάτημα Κορωπίου της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».