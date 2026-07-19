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Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στο Κορωπί Αττικής.

H φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (19/7) στο Πάτημα Κορωπίου και το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

{https://www.facebook.com/valia.georgara/videos/1220838780140557/}

Στο σημείο επιχείρησαν 78 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

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Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής: «Πυρκαγιά στην περιοχή Πάτημα Κορωπίου της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».