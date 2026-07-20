Το εύρημα αποτελεί ακόμη μία απόδειξη ότι οι συνεχιζόμενες ανασκαφές εξακολουθούν να αποκαλύπτουν νέα στοιχεία για τον πολιτισμό της αρχαίας Μεσοποταμίας και τη συμβολή του στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

Ένα εξαιρετικά σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα έφερε στο φως κοινή ιρακινοαμερικανική αποστολή στη Νινευή του Ιράκ, καθώς εντοπίστηκε τμήμα λίθινης στήλης ηλικίας περίπου 2.600 ετών, που χρονολογείται στην εποχή του Ασσύριου βασιλιά Ασσουρμπανιπάλ. Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο Μπαμπ Σαμάς και ανακοινώθηκε στα τέλη Ιουνίου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων της Νινευή και το Κρατικό Συμβούλιο Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιράκ.

Η μνημειακή στήλη έχει ύψος δύο μέτρα και πλάτος 1,55 μέτρο. Στην εμπρόσθια όψη της δεσπόζει ανάγλυφη απεικόνιση του Ασσουρμπανιπάλ, ενός από τους σημαντικότερους ηγεμόνες της Νεο-ασσυριακής Αυτοκρατορίας. Στην πίσω πλευρά διακρίνονται δύο μικρότερα ανάγλυφα με μορφές ανώνυμων Ασσύριων βασιλέων, καθώς και επιγραφές σε σφηνοειδή γραφή, οι οποίες εκτιμάται ότι καταγράφουν τα μεγάλα οικοδομικά έργα και τα επιτεύγματα του μονάρχη στη Νινευή και σε άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας.

Η Νινευή υπήρξε η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Νεο-ασσυριακής Αυτοκρατορίας, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά και πολιτιστικά κέντρα της αρχαίας Μεσοποταμίας. Ο Ασσουρμπανιπάλ είναι ιδιαίτερα γνωστός για την ίδρυση της περίφημης Βιβλιοθήκης του, η οποία εκτιμάται ότι περιείχε περισσότερα από 100.000 κείμενα. Από αυτήν έχουν διασωθεί πάνω από 30.000 πινακίδες σε σφηνοειδή γραφή, που αποτελούν μέχρι σήμερα πολύτιμες πηγές για την ιστορία, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της Μεσοποταμίας.

Πολύτιμο τεκμήριο της ασσυριακής ιστορίας

Η στήλη έχει ήδη μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων, όπου υποβάλλεται στις πρώτες εργασίες συντήρησης και τεκμηρίωσης, προκειμένου να ακολουθήσει λεπτομερής επιστημονική μελέτη.

Ο πρόεδρος του Κρατικού Συμβουλίου Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιράκ, Άλι Ομπάιντ Σαλγκάμ, χαρακτήρισε την ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική, υπογραμμίζοντας ότι αναδεικνύει τη μακραίωνη ιστορία και το πολιτιστικό βάθος της Νινευή, ενός από τα σημαντικότερα ιστορικά κέντρα της χώρας και της ευρύτερης περιοχής.

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Όπως σημείωσε, το εύρημα αποτελεί ακόμη μία απόδειξη ότι οι συνεχιζόμενες ανασκαφές εξακολουθούν να αποκαλύπτουν νέα στοιχεία για τον πολιτισμό της αρχαίας Μεσοποταμίας και τη συμβολή του στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

Από την πλευρά του, ο επιθεωρητής Αρχαιοτήτων της Νινευή, Ρουουάιντ Μουαφάκ, επισήμανε ότι η στήλη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά τεκμήρια που διασώζουν τη μνήμη των επιτευγμάτων του Ασσουρμπανιπάλ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ανακάλυψη προσφέρει νέα στοιχεία για την αρχιτεκτονική ανάπτυξη και την ακμή της Νινευή κατά την ασσυριακή περίοδο, ενώ ενισχύει τις ενδείξεις ότι πολλές από τις πύλες και τα μνημεία της αρχαίας πόλης εξακολουθούν να κρύβουν σημαντικά βασιλικά και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, τα οποία αναμένεται να φωτίσουν περαιτέρω την ιστορία ενός από τους σπουδαιότερους πολιτισμούς της αρχαιότητας.

Με πληροφορίες από Jerusalim Post