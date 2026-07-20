Αγώνας δρόμου των Αρχών προκειμένου να εξακριβώσουν την ταυτότητα της γυναίκας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. μετά τον εντοπισμό της σορού μίας γυναίκας μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στο συγκρότημα των Δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων στην Κυψέλη.

Βασικός στόχος των Αρχών είναι η ταυτοποίηση της γυναίκας, καθώς και η διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η γυναίκα εκτιμάται ότι ήταν περίπου 30 ετών, με ύψος γύρω στο 1,65. Είχε κοκκινωπά μαλλιά, πιασμένα σε κότσο, φορούσε μαύρο σορτσάκι και μαύρη μπλούζα και δεν είχε σημάδια ή κάποιο τατουάζ. Από την πρώτη εξέταση της σορού δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη τραυματισμού, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν μετά τη διενέργεια της νεκροψίας-νεκροτομής.

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Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν δηλώσεις εξαφάνισης προκειμένου να εξακριβώσουν την ταυτότητα της γυναίκας. Οι πρώτες εκτιμήσεις των ιατροδικαστικών αρχών κάνουν λόγο για θάνατο που επήλθε περίπου 5-7 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.

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Το εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου βρέθηκε η βαλίτσα είναι γνωστό στις Αρχές ως χώρος όπου κατά καιρούς συγκεντρώνονται χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Το στοιχείο αυτό αξιολογείται στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει οποιαδήποτε σύνδεση με την υπόθεση.

Σημειώνεται πως στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ έχει τεθεί η εξαφάνιση μιας 50χρονης κινέζας μεσίτριας από την Αρτέμιδα: «Κάποια στοιχεία ταυτίζονται και κάποια δεν ταυτίζονται. Μάλλον δεν είναι εκείνη αλλά αναμένουμε τα αποτελέσματα του DNA», δήλωσε στο Mega o σύζυγός της. Την ίδια ώρα, η ΕΛΑΣ αναζητά βίντεο που να καταγράφουν κινήσεις πέριξ του σημείου, όπου εντοπίστηκε η σορός.

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Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά έως ότου ολοκληρωθούν οι ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις και προκύψουν περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα της γυναίκας και τις συνθήκες θανάτου της.