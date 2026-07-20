Τα πρώτα ευρήματα για την ταυτότητα της γυναικείας σορού που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα εγκατελελειμμένου σπιτιού.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίηση της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης. Οι αστυνομικές Αρχές έχουν στρέψει την προσοχή τους στα εγκληματολογικά ευρήματα, με τις εξετάσεις DNA και τα αποτυπώματα να αποτελούν τα βασικά «κλειδιά» για την αποκάλυψη της ταυτότητας της σορού.

Η βαλίτσα εντοπίστηκε από άστεγο το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων. Στο εσωτερικό της βρέθηκε το σώμα γυναίκας, το οποίο ήταν τυλιγμένο σε σακούλα και παρουσίαζε προχωρημένη αποσύνθεση.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 30 έως 35 ετών, ύψους περίπου 1,60 μέτρων. Φορούσε μαύρο σορτς και μπλούζα, ενώ τα μαλλιά της ήταν κοκκινωπά και δεμένα σε κότσο.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο θάνατός της σημειώθηκε περίπου πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό της, ωστόσο τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση λόγω της κατάστασης της σορού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk3czt498cnd?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν ταιριάζει με το προφίλ της 51χρονης Κινέζας που έχει εξαφανιστεί

Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζονται και υποθέσεις εξαφανισμένων γυναικών, μεταξύ των οποίων και η περίπτωση της 51χρονης Κινέζας μεσίτριας Γιου Τινγκ, η οποία είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη. Ωστόσο, τα πρώτα ιατροδικαστικά δεδομένα φαίνεται να δείχνουν ότι η σορός πιθανότατα ανήκει σε νεότερη γυναίκα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk34xlrvatbt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται πιθανότατα για γυναίκα περίπου 15 χρόνια μικρότερη, ενώ ο θάνατός της εκτιμάται ότι επήλθε περίπου πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό της. Λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης, τα ακριβή αίτια θανάτου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.

Κατά την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψαν και επιπλέον στοιχεία για τα χαρακτηριστικά της γυναίκας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, είχε ύψος περίπου 1,61 μέτρα, ενώ το μήκος του πέλματός της αντιστοιχεί περίπου σε νούμερο παπουτσιού 36. Παράλληλα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η γυναίκα είχε καταναλώσει τροφή περίπου μία ώρα πριν από τον θάνατό της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk3bq4b2dshd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι έδειξαν τα δακτυλικά αποτυπώματα

Ενώ κατά πληροφορίες διεξήχθη και δακτυλοσκόπηση της σορού όπου μετά την διεξοδική ανάλυση των δακτυλικών της αποτυπωμάτων, προέκυψε ότι το θύμα δεν ήταν σεσημασμένο. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος μετέφερε τη βαλίτσα στο σημείο και πότε αυτή εγκαταλείφθηκε. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών συνεχίζει τις αναλύσεις γενετικού υλικού και αποτυπωμάτων, με στόχο να δοθεί απάντηση στο μυστήριο της ταυτότητας της γυναίκας και να προχωρήσει η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της.