Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στις αστυνομικές αρχές, όταν εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. και των ιατροδικαστικών αρχών.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε σε ακατοίκητο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων 7. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίοικοι ειδοποίησαν τις Αρχές εξαιτίας έντονης δυσοσμίας που προερχόταν από το σημείο, ενώ τη βαλίτσα φέρεται να εντόπισε ένας άστεγος.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες, ενώ αναμένεται η παρουσία ιατροδικαστή προκειμένου να εξεταστούν τα ευρήματα και να διαπιστωθούν οι συνθήκες της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, μέσα στη βαλίτσα από την οποία προεξείχε ένα ανθρώπινο πόδι, βρέθηκε μια σορός σε προχωρημένη σήψη.

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Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με στόχο να εξακριβωθεί η ταυτότητα του θύματος, καθώς και ο χρόνος και οι συνθήκες υπό τις οποίες η σορός κατέληξε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.