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Στην Κρήτη, υψηλή επικινδυνότητα προβλέπεται για τις περιοχές Ηρακλείου και Λασιθίου, ενώ σε επιφυλακή τίθενται επίσης τμήματα των νομών Φθιώτιδας, Ιωαννίνων, Αχαΐας και Ηλείας.

Αυξημένη προσοχή απαιτείται την Κυριακή 19 Ιουλίου, καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας, αρκετές περιοχές της χώρας βρίσκονται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης επικινδυνότητας κατηγορίας 3 (υψηλός κίνδυνος) αφορά περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, την Αττική, την Κρήτη, καθώς και σημαντικό αριθμό νησιωτικών περιοχών.

Στο «κίτρινο» επίπεδο συναγερμού εντάσσονται:

Αττική

Εύβοια

Βοιωτία

Αιτωλοακαρνανία

Άρτα

Πρέβεζα

Θεσπρωτία

Κορινθία

Αργολίδα

Λακωνία

Παράλληλα, αυξημένος κίνδυνος καταγράφεται στα νησιά του Ιονίου, καθώς και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, μεταξύ των οποίων:

Λέσβος

Χίος

Ψαρά

Σάμος

Ικαρία

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Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι τοπικές συνθήκες ανέμων μπορούν να ευνοήσουν την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τις ημέρες αυξημένου κινδύνου απαγορεύονται ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η καύση ξερών χόρτων, η χρήση υπαίθριων ψησταριών σε περιοχές με βλάστηση και εργασίες που προκαλούν σπινθήρες κοντά σε δασικές εκτάσεις.