Αυξημένη προσοχή απαιτείται την Κυριακή 19 Ιουλίου, καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας, αρκετές περιοχές της χώρας βρίσκονται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου.
Συγκεκριμένα, ο δείκτης επικινδυνότητας κατηγορίας 3 (υψηλός κίνδυνος) αφορά περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, την Αττική, την Κρήτη, καθώς και σημαντικό αριθμό νησιωτικών περιοχών.
Στο «κίτρινο» επίπεδο συναγερμού εντάσσονται:
- Αττική
- Εύβοια
- Βοιωτία
- Αιτωλοακαρνανία
- Άρτα
- Πρέβεζα
- Θεσπρωτία
- Κορινθία
- Αργολίδα
- Λακωνία
Παράλληλα, αυξημένος κίνδυνος καταγράφεται στα νησιά του Ιονίου, καθώς και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, μεταξύ των οποίων:
- Λέσβος
- Χίος
- Ψαρά
- Σάμος
- Ικαρία
{https://x.com/CivPro_GR/status/2078403997245813114}
Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι τοπικές συνθήκες ανέμων μπορούν να ευνοήσουν την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τις ημέρες αυξημένου κινδύνου απαγορεύονται ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η καύση ξερών χόρτων, η χρήση υπαίθριων ψησταριών σε περιοχές με βλάστηση και εργασίες που προκαλούν σπινθήρες κοντά σε δασικές εκτάσεις.