Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου φωτιάς για την Παρασκευή.

Ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς είναι πολύ υψηλός για αύριο, Παρασκευή, σε πέντε περιφέρειες, σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (περιφερειακή ενότητα Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (περιφερειακή ενότητα Κορινθίας)

Συστάσεις στους πολίτες λόγω του κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών για τις οποίες προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

{https://x.com/CivPro_GR/status/2077697674514489518}