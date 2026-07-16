Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου, με την Benedita Miranda, COO-EMEA για τη Foundever, να παραλαμβάνει το βραβείο εκ μέρους της εταιρείας.

Η Foundever®, παγκόσμια ηγέτιδα στον κλάδο Εξυπηρέτησης Πελατών (CX), διακρίθηκε ως «Greek Business Champion» στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026». Ο θεσμός αναδεικνύει την επιχειρηματική αριστεία και τη συμβολή στην ελληνική οικονομία, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης και διοργανώνεται από τη Direction Business Network.

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου, με την Benedita Miranda, COO-EMEA για τη Foundever, να παραλαμβάνει το βραβείο εκ μέρους της εταιρείας. Η κατηγορία των “Greek Business Champions” τιμά εταιρείες των οποίων οι οικονομικές επιδόσεις ξεχώρισαν τα τελευταία δύο χρόνια, αντικατοπτρίζοντας ανθεκτικότητα, ανάπτυξη και ισχυρή συμβολή στην οικονομία. Οι βραβευθέντες επιλέγονται βάσει των επίσημων δημοσιευμένων οικονομικών αποτελεσμάτων, τα οποία αναλύονται από τη Direction Business Reports και παρουσιάζονται στην ετήσια επιχειρηματική έκδοση του ομίλου «Οι Ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας».

Η Benedita Miranda δήλωσε: «Το Customer experience δεν αποτελεί πλέον απλώς μια λειτουργία παροχής υπηρεσιών, είναι ένας στρατηγικός μοχλός ανάπτυξης και καθοριστικός παράγοντας στον τρόπο με τον οποίο τα brands χτίζουν εμπιστοσύνη, αφοσίωση και μακροπρόθεσμη αξία. Στη Foundever, πιστεύουμε ότι το μέλλον του CX βρίσκεται στον έξυπνο συνδυασμό της ανθρώπινης ενσυναίσθησης με την προηγμένη τεχνολογία. Η αναγνώριση αυτή αντικατοπτρίζει όχι μόνο την επιχειρηματική μας επίδοση, αλλά και τη δέσμευση των ανθρώπων μας και την εμπιστοσύνη των πελατών μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία εμπειριών που ενδυναμώνουν τα brands και δίνουν αξία σε κάθε στιγμή».

Η Foundever υποστηρίζει οργανισμούς στην απλοποίηση της πολυπλοκότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών, στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και στη μετατροπή των σχέσεων με τους πελάτες σε μετρήσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα, ενισχύοντας την ανθρώπινη ενσυναίσθηση με την τεχνητή νοημοσύνη και τον αυτοματισμό. Η διάκριση της εταιρείας στα βραβεία αναδεικνύει την ισχυρή παρουσία και συμβολή της στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και τη συνεχή δέσμευσή της στην καινοτομία, την απόδοση και την ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο.