Το συνολικό κόστος των συστημάτων σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπολογίζεται στα 80,1 εκατ. δολάρια.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης πως ενέκρινε πιθανή πιθανή πώληση για την αγορά «μικροσκοπικών φονικών αεροπορικών πυραυλικών συστημάτων» Switchblade 300 Block 20.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ου Στέιτ Ντιπάρτμεντ η κυβέρνηση της Ελλάδας ζήτησε να αγοράσει 350 Switchblade 300 Block 20 (SB300B20) και 35 Συστήματα Ελέγχου Πυρός (FCS) SB300B20 LMAMS. Στην αγορά όπως αναφέρει «θα συμπεριληφθούν επίσης τα ακόλουθα μη σημαντικά είδη αμυντικού εξοπλισμού: μονάδα επίλεκτης διαθεσιμότητας Switchblade 600 (SB600), σύστημα εντοπισμού θέσης SB600 FCS, τακτικοί φορτιστές μπαταριών SB300B20, έξυπνοι φορτιστές μπαταριών SB600,, πακέτα ανταλλακτικών, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υποστήριξη εκπροσώπων πεδίου, υπηρεσίες μηχανικής, τεχνικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης από την αμερικανική κυβέρνηση και άλλα σχετικά στοιχεία υλικοτεχνικής υποστήριξης και υποστήριξης προγραμμάτων.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση το συνολικό κόστος εκτιμάται στα 80,1 εκατ. δολάρια. Διευκρινίζεται ωστόσο πως η αμερικανική κυβέρνηση «δεν γνωρίζει καμία προτεινόμενη συμφωνία αντιστάθμισης σε σχέση με αυτήν την πιθανή πώληση. Οποιαδήποτε συμφωνία αντιστάθμισης θα καθοριστεί σε διαπραγματεύσεις μεταξύ του αγοραστή και του αναδόχου».

Ξεκαθαρίζει ακόμα πως η υλοποίηση αυτής της προτεινόμενης πώλησης δεν θα απαιτήσει την ανάθεση οποιωνδήποτε επιπλέον εκπροσώπων της κυβέρνησης των ΗΠΑ ή των εργολάβων στην Ελλάδα και δεν θα θα υπάρξει καμία αρνητική επίπτωση στην αμυντική ετοιμότητα των ΗΠΑ ως αποτέλεσμα αυτής της προτεινόμενης πώλησης.

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Στην ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει ακόμα πως «η προτεινόμενη πώληση θα υποστηρίξει την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ βελτιώνοντας την ασφάλεια ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ που συνεχίζει να αποτελεί δύναμη πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη».

Παράλληλα, όπως αναφέρει η συγκεκριμένη πώληση αναμένεται να βελτιώσει την ικανότητα της Ελλάδας «να αποτρέπει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές, να υποστηρίζει επιχειρήσεις συνασπισμού και να αυξάνει τη διαλειτουργικότητα με τις ΗΠΑ. Η Ελλάδα δεν θα έχει καμία δυσκολία να απορροφήσει αυτόν τον εξοπλισμό στις ένοπλες δυνάμεις της».

Τονίζει ακόμα πως η συγκεκριμένη πώληση δεν θα μεταβάλλει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή. Κύριος ανάδοχος της πώλησης είναι η Aero Vironment Inc., με έδρα την Simi Valley της Καλιφόρνια.