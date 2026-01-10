Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κλήθηκε να σχολιάσει τον ισχυρισμό του ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Τεχεράνης περί αμερικανικής υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, κάνοντας λόγο για «παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού».

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που κλήθηκε να σχολιάσει τον ισχυρισμό του ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Λίβανο, ανέφερε ότι «αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει μια παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ιρανικό καθεστώς στο εσωτερικό της χώρας».

Σχεδόν δύο εβδομάδες πολίτες στο Ιράν διαδηλώνουν, λόγω της ακρίβειας και της κατάρρευση του νομίσματος της χώρας, μετά και από κάλεσμα του «εξόριστου πρίγκιπα διαδόχου της χώρας», Ρεζά Παχλαβί.

Ιρανικά κρατικά μέσα αποδίδουν τις διαδηλώσεις σε «πράκτορες που σπέρνουν την τρομοκρατία»

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποβάθμισαν την κλίμακα των αναταραχών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αρνήθηκαν ότι οι διαμαρτυρίες είχαν πραγματοποιηθεί εντελώς, δημοσιεύοντας βίντεο με άδειους δρόμους.

Ωστόσο, βίντεο που κοινοποιήθηκαν από ακτιβιστές, φέρεται να δείχνουν διαδηλωτές να φωνάζουν οργισμένοι κατά της κυβέρνησης του Ιράν γύρω από φωτιές, καθώς συντρίμμια φαίνονταν να υπάρχουν τους δρόμους γύρω τους, στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, καθώς και σε άλλες περιοχές.

Επίσης, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αναφορικά με τις διαδηλώσεις, ισχυρίζονται ότι «πράκτορες των ΗΠΑ και του Ισραήλ που σπέρνουν την τρομοκρατία» έβαλαν φωτιές και πυροδότησαν βία στη χώρα. Ανέφεραν επίσης, ότι υπήρξαν «θύματα», χωρίς να επεκταθούν.

Πάντως, ξένα μέσα επισημαίνουν πως το πλήρες εύρος των διαδηλώσεων δεν μπορούσε να προσδιοριστεί άμεσα λόγω της διακοπής των επικοινωνιών, αν και ακόμη και αυτό είναι κάτι που αντιπροσωπεύει μια ακόμη κλιμάκωση των διαδηλώσεων που ξεκίνησαν από την οργή για την προβληματική οικονομία του Ιράν.

Τόσο τα προβλήματα στην οικονομία όσο και οι διαδηλώσεις έχουν μετατραπεί στην πιο σημαντική πρόκληση για την κυβέρνηση του Ιράν, εδώ και αρκετά χρόνια. Οι διαμαρτυρίες έχουν ενταθεί σταθερά από την έναρξη στις 28 Δεκεμβρίου.