Χώρες ζητούν από τους πολίτες τους να απομακρυνθούν από το Ιράν λόγω κλιμάκωσης της έντασης με τις ΗΠΑ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας συνέστησε στους πολίτες της να φύγουν από το Ιράν, υπό τον φόβο πιθανής επίθεσης των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης.

Νωρίτερα, η Σερβία είχε εκδώσει παρόμοια σύσταση, καλώντας τους πολίτες της να απομακρυνθούν από το Ιράν, επικαλούμενη την «επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας».

Επιπλέον, η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, ανέφερε στο X την «ισχυρή έκκλησή της προς τους Σουηδούς πολίτες που βρίσκονται στο Ιράν να αναχωρήσουν».

Πέρα από αυτές τις χώρες, η Αυστραλία και η Πολωνία έχουν επίσης συμβουλεύσει τους πολίτες τους να είναι προσεκτικοί στο Ιράν.

Με πληροφορίες από hindustantimes.com