Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας συνέστησε στους πολίτες της να φύγουν από το Ιράν, υπό τον φόβο πιθανής επίθεσης των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης.
Νωρίτερα, η Σερβία είχε εκδώσει παρόμοια σύσταση, καλώντας τους πολίτες της να απομακρυνθούν από το Ιράν, επικαλούμενη την «επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας».
Επιπλέον, η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, ανέφερε στο X την «ισχυρή έκκλησή της προς τους Σουηδούς πολίτες που βρίσκονται στο Ιράν να αναχωρήσουν».
Πέρα από αυτές τις χώρες, η Αυστραλία και η Πολωνία έχουν επίσης συμβουλεύσει τους πολίτες τους να είναι προσεκτικοί στο Ιράν.
Με πληροφορίες από hindustantimes.com