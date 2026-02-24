Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα.

Σύγκρουση επτά οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Τρίτης στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της Χαλυβουργικής, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από το τροχαίο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα.

Ωστόσο, προκλήθηκαν σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία, με μεγάλες καθυστερήσεις για τους οδηγούς. Με παρέμβαση περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ., τα οχήματα μετακινήθηκαν στην άκρη του δρόμου, προκειμένου να αποκατασταθεί σταδιακά η ροή της κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.