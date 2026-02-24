Ο νόμος απαιτεί τα χρήματα να μεταφέρονται μέσω τράπεζας, χωρίς όμως να επιβάλλει να προηγείται χρονικά η μεταφορά της δήλωσης.

Το αφορολόγητο στη γονική παροχή χρημάτων δεν χάνεται όταν η τραπεζική μεταφορά γίνεται λίγες ημέρες μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου, αρκεί να αποδεικνύεται ότι τα χρήματα πράγματι δόθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό που δηλώθηκε. Αυτό ξεκαθάρισε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την απόφαση 1703/2025.

Στην εν λόγω υπόθεση, φορολογούμενος υπέβαλε δήλωση γονικής παροχής χρηματικού ποσού για την αγορά συγκεκριμένου ακινήτου. Η μεταφορά των χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό του πατέρα στον λογαριασμό του παιδιού έγινε λίγες ημέρες αργότερα, αλλά πριν από την υπογραφή του συμβολαίου. Παρ’ όλα αυτά, η φορολογική αρχή του επέβαλε φόρο, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο της δήλωσης για να ισχύσει η απαλλαγή.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο νόμος απαιτεί τα χρήματα να μεταφέρονται μέσω τράπεζας, χωρίς όμως να επιβάλλει να προηγείται χρονικά η μεταφορά της δήλωσης. Εφόσον αποδεικνύεται από τα τραπεζικά στοιχεία ότι το ποσό πράγματι καταβλήθηκε και χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του ακινήτου, η μεταγενέστερη μεταφορά δεν αναιρεί το αφορολόγητο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση αποδείχθηκε με σαφή τρόπο ότι τα χρήματα μεταφέρθηκαν πράγματι από τον πατέρα στο παιδί, ότι το ποσό ήταν το ίδιο με αυτό που δηλώθηκε και ότι χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για την αγορά του ακινήτου, όπως είχε δηλωθεί εξαρχής. Άρα, δεν υπήρχε καμία ένδειξη φοροδιαφυγής ή καταστρατήγησης του αφορολόγητου.