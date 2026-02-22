Η υπόθεση αφορούσε πράξη επιβολής διοικητικού προστίμου για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας.

Την απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής εταιρείας αποφάσισε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κρίνοντας ότι αυτή υποβλήθηκε εκπρόθεσμα και συνεπώς δεν μπορούσε να εξεταστεί επί της ουσίας.

Η υπόθεση αφορούσε πράξη επιβολής διοικητικού προστίμου για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας, συγκεκριμένα για τη μη διασύνδεση συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών με το εν χρήσει ταμειακό σύστημα έκδοσης αποδείξεων λιανικής.

Η προσβαλλόμενη πράξη είχε εκδοθεί κατόπιν ελέγχου από αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία, η οποία διαπίστωσε ότι κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου στην έδρα της εταιρείας το σύστημα αποδοχής καρτών δεν ήταν συνδεδεμένο με την ταμειακή μηχανή, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Με βάση τα ευρήματα του ελέγχου, συντάχθηκε σχετική έκθεση και ακολούθησε η έκδοση πράξης επιβολής προστίμου από την αρμόδια φορολογική αρχή.

Η εταιρεία προσέφυγε στη διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής, ζητώντας την ακύρωση της πράξης. Στους ισχυρισμούς της ανέφερε ότι είχε κινήσει εγκαίρως τη διαδικασία διασύνδεσης των συστημάτων μέσω εξωτερικού παρόχου και ότι το πρόβλημα οφειλόταν σε εσφαλμένη τεχνική υλοποίηση, η οποία διαπιστώθηκε εκ των υστέρων. Για τον λόγο αυτό, όπως υποστήριξε, προχώρησε σε διακοπή της προβληματικής σύνδεσης έως ότου αποκατασταθεί σωστά.

Ωστόσο, από την εξέταση του διοικητικού φακέλου προέκυψε ότι η πράξη επιβολής προστίμου είχε κοινοποιηθεί νόμιμα στην εταιρεία με ψηφιακά μέσα, μέσω της ανάρτησής της στον ηλεκτρονικό λογαριασμό της στο πληροφοριακό σύστημα της φορολογικής διοίκησης και με αποστολή σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης. Με βάση τη νομοθεσία, η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής είναι συγκεκριμένη και ανατρεπτική, ενώ προβλέπεται αναστολή μόνο για ορισμένο χρονικό διάστημα εντός του έτους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών διαπίστωσε ότι η προσφυγή κατατέθηκε μετά την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας, γεγονός που καθιστά την εξέτασή της μη επιτρεπτή. Για τον λόγο αυτό, η προσφυγή απορρίφθηκε ως απαράδεκτη.