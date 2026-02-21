Η απόφαση εκδόθηκε στην Αθήνα και αφορά υπόθεση στην οποία διαπιστώθηκε εκ των υστέρων ότι δεν υπήρχε πραγματική φορολογική διαφορά προς επίλυση.

Σε απόφαση με ευρύτερο ενδιαφέρον για τους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ έκρινε ως άνευ αντικειμένου ενδικοφανή προσφυγή που είχε κατατεθεί κατά πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου πλοίων για παρελθόν φορολογικό έτος. Η απόφαση εκδόθηκε στην Αθήνα και αφορά υπόθεση στην οποία διαπιστώθηκε εκ των υστέρων ότι δεν υπήρχε πραγματική φορολογική διαφορά προς επίλυση.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν το Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου Αττικής εξέδωσε πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου για σκάφος αναψυχής, θεωρώντας ότι υφίσταται φορολογική υποχρέωση για συγκεκριμένο έτος. Ο φορολογούμενος προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, υποστηρίζοντας ότι το ίδιο σκάφος είχε ήδη φορολογηθεί σε προηγούμενο χρόνο και ότι η εκ νέου επιβάρυνση οφειλόταν σε διοικητικό λάθος που συνδέεται με μετανηολόγηση του πλοίου σε διαφορετικό λιμένα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της διοίκησης, το σκάφος είχε αλλάξει νηολόγιο πριν από αρκετά χρόνια, χωρίς ωστόσο να μεταβληθεί η ταυτότητά του. Τα επίσημα έγγραφα εθνικότητας, τόσο το αρχικό όσο και το μεταγενέστερο, επιβεβαίωναν ότι πρόκειται για το ίδιο πλοίο, γεγονός που σημαίνει ότι η φορολογική υποχρέωση είχε ήδη εκπληρωθεί. Η φορολογική αρχή, αφού επανεξέτασε τον φάκελο, αναγνώρισε ότι είχε δημιουργηθεί δήλωση φόρου για το ίδιο αντικείμενο σε διαφορετικό στάδιο, οδηγώντας σε διπλό υπολογισμό.

Μετά την κατάθεση της ενδικοφανούς προσφυγής, το Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου προχώρησε στην έκδοση πράξης ανάκλησης της επίμαχης δήλωσης, επικαλούμενο πρόδηλη έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης. Η πράξη αυτή ακύρωσε τον μεταγενέστερο καταλογισμό, αποκαθιστώντας τη διοικητική εικόνα της υπόθεσης.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε ότι δεν υφίσταται πλέον αντικείμενο εξέτασης, καθώς η προσβαλλόμενη πράξη είχε ήδη ανακληθεί από τη φορολογική αρχή. Για τον λόγο αυτό, η ενδικοφανής προσφυγή απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, όχι επί της ουσίας, αλλά λόγω έλλειψης υφιστάμενης διαφοράς.