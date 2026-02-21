Στο επίκεντρο του ελεγκτικού σχεδιασμού μπαίνουν κατά προτεραιότητα υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας.

Σαρωτικούς ελέγχους με αιχμή τις αγοραπωλησίες ακινήτων, τις γονικές παροχές, τις δωρεές, τις κληρονομιές αλλά και τα «ύποπτα» χαμηλά δηλωθέντα εισοδήματα δρομολογεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εντείνοντας την επίθεση κατά της φοροδιαφυγής.

Στο επίκεντρο του ελεγκτικού σχεδιασμού μπαίνουν κατά προτεραιότητα υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, υψηλές επιστροφές φόρων –τόσο ΦΠΑ όσο και φόρου εισοδήματος– καθώς και φορολογούμενοι των οποίων το εισόδημα δεν συμβαδίζει με τις καταναλωτικές τους δαπάνες ή τις συναλλαγές που εμφανίζουν.

To Dnews.gr «χαρτογραφεί» την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, με την οποία καθορίζονται αναλυτικά οι κατηγορίες υποθέσεων που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα από τον φοροελεγκτικό μηχανισμό, μέσα από μια σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων:

1. Ποιος είναι ο βασικός στόχος των ελέγχων της ΑΑΔΕ για το 2026;

Κεντρικός στόχος είναι ο εντοπισμός φοροδιαφυγής και αδήλωτων εισοδημάτων, με έμφαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου. Η ΑΑΔΕ επιδιώκει να ενισχύσει τη φορολογική συμμόρφωση, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, διασταυρώσεις στοιχείων και στοχευμένους ελέγχους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

2. Ποιες υποθέσεις μπαίνουν κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο;

Κατά προτεραιότητα ελέγχονται αγοραπωλησίες ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές, επιστροφές φόρων, καθώς και υποθέσεις με ενδείξεις ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής ή εισαγγελικές παραγγελίες.

3. Ποια φορολογικά έτη θα ελεγχθούν κυρίως;

Το βάρος πέφτει στην τελευταία πενταετία, με το 75% των ελέγχων να αφορά τα τελευταία τρία έτη για τα οποία έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης εισοδήματος.

4. Ποιοι φορολογούμενοι κινδυνεύουν περισσότερο με έλεγχο;

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν φορολογούμενοι που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα σε σχέση με τις δαπάνες διαβίωσης, τις τραπεζικές κινήσεις ή τη συνολική οικονομική τους δραστηριότητα.

5. Τι ισχύει για τους επαγγελματίες με χαμηλό δηλωθέν εισόδημα;

Επαγγελματίες που δηλώνουν εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ αλλά εμφανίζουν καταναλωτικές δαπάνες δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ καλούνται για έλεγχο, στο πλαίσιο της αμφισβήτησης του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος.

6. Πώς επιλέγονται οι υποθέσεις που θα ελεγχθούν;

Η επιλογή γίνεται μέσω ανάλυσης κινδύνου, με τη χρήση ειδικών αλγορίθμων και αυτοματοποιημένου συστήματος μοριοδότησης, που αξιοποιεί δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές.

7. Τι ρόλο παίζουν οι επιστροφές φόρων στους ελέγχους;

Υψηλές επιστροφές ΦΠΑ ή φόρου εισοδήματος, ιδιαίτερα όταν έχουν δοθεί χωρίς προηγούμενο έλεγχο, αποτελούν βασικό κριτήριο προτεραιοποίησης για νέους ελέγχους.

8. Ελέγχονται και υποθέσεις που προέρχονται από άλλες Αρχές;

Ναι. Στο ελεγκτικό πλάνο περιλαμβάνονται υποθέσεις που διαβιβάζονται από την Οικονομική Αστυνομία, τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, καθώς και υποθέσεις που έχουν προκύψει από εισαγγελικές ή δικαστικές εντολές.

9. Τι ισχύει για τις αγοραπωλησίες ακινήτων;

Όλες οι υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, ιδίως εκτός αντικειμενικού συστήματος αξιών, ελέγχονται εντατικά, ειδικά όταν λήγει το 2026 η προθεσμία έκδοσης πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

10. Πώς αξιοποιούνται οι τραπεζικές καταθέσεις στους ελέγχους;

Η ΑΑΔΕ ενισχύει το σύστημα BANCAPP, μέσω του οποίου διασταυρώνονται τραπεζικές κινήσεις με δηλωθέντα εισοδήματα, συμπεριλαμβανομένων πλέον και στοιχείων από αλλοδαπές τράπεζες και ιδρύματα πληρωμών.

11. Υπάρχουν έλεγχοι και σε επιχειρήσεις;

Ναι. Διενεργούνται επιτόπιοι και διασταυρωτικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις που διακινούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες, με έμφαση στην τήρηση βιβλίων, την έκδοση φορολογικών στοιχείων και τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

12. Μπορεί να ελεγχθεί κάποιος ακόμη κι αν δεν είχε αρχικά προτεραιότητα;

Ναι. Η ΑΑΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε πρόσθετους ελέγχους ακόμη και σε υποθέσεις που δεν είχαν αρχικά προτεραιοποιηθεί, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία ή αυξημένος κίνδυνος φοροδιαφυγής.