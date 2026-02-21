Η υπόθεση αφορούσε ενδικοφανή προσφυγή κατά πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμων.

Απόφαση με ιδιαίτερη βαρύτητα για τη φορολογική πρακτική εξέδωσε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, ακυρώνοντας καταλογιστικές πράξεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ που είχαν επιβληθεί σε φορολογούμενο για το φορολογικό έτος 2018, με βασικό λόγο την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου.

Η υπόθεση αφορούσε ενδικοφανή προσφυγή κατά πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμων, οι οποίες είχαν εκδοθεί από τη ΔΟΥ Μυτιλήνης κατόπιν μερικού φορολογικού ελέγχου.

Ο έλεγχος είχε διενεργηθεί μετά τη διαβίβαση δελτίου πληροφοριών από άλλη φορολογική αρχή, σύμφωνα με το οποίο επιχείρηση με την οποία συναλλασσόταν ο προσφεύγων φερόταν να έχει εκδώσει εικονικά φορολογικά στοιχεία. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η φορολογική αρχή έκρινε ότι ο φορολογούμενος ήταν λήπτης συγκεκριμένων τιμολογίων που χαρακτηρίστηκαν εικονικά και, ως εκ τούτου, δεν αναγνώρισε τις σχετικές δαπάνες στη φορολογία εισοδήματος ούτε το δικαίωμα έκπτωσης του αντίστοιχου ΦΠΑ.

Ο προσφεύγων, με την ενδικοφανή προσφυγή του, προέβαλε μεταξύ άλλων ότι οι πράξεις εκδόθηκαν εκπρόθεσμα, καθώς το δικαίωμα της φορολογικής διοίκησης για καταλογισμό είχε παραγραφεί στο τέλος του πέμπτου έτους από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων του 2018. Υποστήριξε επίσης ότι τα στοιχεία που επικαλέστηκε η διοίκηση δεν συνιστούσαν συμπληρωματικά στοιχεία ικανά να δικαιολογήσουν παράταση της παραγραφής, ενώ τόνισε ότι είχε ήδη προηγηθεί έλεγχος για το ίδιο έτος.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, εξετάζοντας το σύνολο των στοιχείων του φακέλου και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για παράταση της προθεσμίας παραγραφής. Όπως επισημαίνεται στο σκεπτικό, το δελτίο πληροφοριών περιήλθε στη γνώση της αρμόδιας ΔΟΥ εντός της πενταετίας, μετά την ολοκλήρωση προηγούμενου μερικού ελέγχου, χωρίς όμως να έχει διενεργηθεί πλήρης έλεγχος που να θεμελιώνει νόμιμα την παράταση.

Κατά συνέπεια, κρίθηκε ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν μετά την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας, γεγονός που καθιστά βάσιμο τον ισχυρισμό περί παραγραφής. Η προσφυγή έγινε δεκτή και οι πράξεις ακυρώθηκαν στο σύνολό τους, χωρίς να εξεταστούν οι λοιποί ισχυρισμοί του φορολογουμένου.