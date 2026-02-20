Σφοδρή κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει πολλές περιοχές σήμερα και αύριο ενώ σε ισχύ είναι και το έκτακτο δελτίο καιρού που εκδόθηκε από την ΕΜΥ.

Στη δίνη της κακοκαιρίας θα βρεθούν πολλές περιοχές της χώρας συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Συγκεκριμένα, μετεωρολόγοι μιλούν για μία κακοκαιρία με έντονα χαρακτηριστικά που χρειάζεται προσοχή λόγω των κορεσμένων εδαφών.

Αρχικά ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης τόνισε πως μας προσεγγίζει αυτό το νέο βαρομετρικό χαμηλό και από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Νοτιάδες οι άνεμοι κοντά στα 8 μποφόρ για τις επόμενες ώρες.

Περιμένουμε να περάσει ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα συνοδεύεται από μέτωπα κακοκαιρίας. Αυτό σημαίνει οτι μας έρχονται πιο ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοδυτικά τμήματα. Θα συναντήσουμε πιο θερμό αέρα. Αυτή η σύγκρουση των δύο αέριων μαζών, έχει σαν αποτέλεσμα να σχηματιστεί μία γραμμή καταιγίδων. Αυτή τη χρονική στιγμή δραστηριοποιείται προς το βόρειο Ιόνιο, σιγά σιγά θα κινηθεί σε Ήπειρο και δυτική Μακεδονία και αργότερα θα εμφανίσει μια μετατόπιση προς τα ανατολικά - βορειοανατολικά για να διασχίσει τη χώρα μας. Μέχρι και αργά τη νύχτα αυτή η γραμμή καταιγίδων θα εισέλθει μέσα στο Αιγαίο.

Αυτά τα μέτωπα καταιγίδων εμφανίζουν την έντασή τους με έντονο και επικίνδυνο καιρό αλλά όχι όμως για μεγάλη χρονική διάρκεια. Στις περισσότερες περιοχές αυτή η έντονη αστάθεια θα κρατήσει περίπου 3 με 6 ώρες και στη συνέχεια ο καιρός θα αρχίσει να ομαλοποιείται καθώς θα πέφτει η ένταση αυτών των φαινομένων.

Από τα δυτικά προς τα ανατολικά ο έντονα βροχερός καιρός θα κυριαρχήσει. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται και από καταιγίδες, οι οποίες σε τοπικό επίπεδο θα είναι ισχυρές και μέχρι και αργά τη νύχτα αυτό το μέτωπο βροχών και καταιγίδων αναμένουμε να έχει φθάσει μέχρι και τα δυτικότερα τμήματα του Αιγαίου μας.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν φθάνοντας ακόμα και τα 8 μποφόρ στον Σαρωνικό. Δεν αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο να υπάρξει κάποιο απαγορευτικό.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει μαζί με την σχετική υγρασία. Το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φθάσει έως και 16-17 βαθμούς Κελσίου ενώ στη βόρεια Κρήτη ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά τμήματα δεν φαίνεται να ξεπερνάμε τους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, περιμένουμε το πέρασμα αυτού του μετώπου με βροχές και ακόμα και τοπικά ισχυρές καταιγίδες αργά το απόγευμα και τις πρώτες βραδινές ώρες. Θα κρατήσει περίπου για δύο με τρεις ώρες για να αρχίσει ο καιρός να ομαλοποιείται μέσα στη νύχτα. Αυτό δεν σημαίνει οτι δεν αποκλείεται και πριν τις πρώτες βραδινές ώρες να δούμε κάποιες τοπικές βροχές, καθώς θα πλησιάζει αυτό το μέτωπο κακοκαιρίας. Θα βρέξει αρκετά αλλά θα είναι σύντομο το πέρασμα. Θα έχει ένταση το φαινόμενο, όπως συμβαίνει σε αυτά τα περάσματα των μετώπων κακοκαιρίας, στην έναρξή τους μπορεί να δώσουν ακόμη και χαλάζι, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και μεγάλο όγκο βροχής. Παρ'όλα αυτά δεν θα κρατήσει για πολύ και σε 2 με 4 ώρες θα έχει ολοκληρώσει το πέρασμά το. Χονδρικά μπορεί να ξεκινήσει στις 8 ώρα να πλησιάζει την Αττική και να ολοκληρώσει τη δράση του γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα. Οι άνεμοι ενισχυμένοι, έως και 17 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το μεσημέρι πριν προλάβει αυτή η κακοκαιρία να προσεγγίσει την περιοχή της Αττικής.

Στη Θεσσαλονίκη, οι βροχοπτώσεις θα ξεκινήσουν πιο σύντομα. Ίσως έχουμε και ένα πέρασμα καταιγίδων, κυρίως στη θαλάσσια έκταση που περιβάλει τον νομό Θεσσαλονίκης κοντά στο μεσημέρι. Από το απόγευμα θα αρχίσουν να υποχωρούν τα φαινόμενα. Νότιος ο άνεμος με ισχυρές εντάσεις και μέχρι 14 βαθμούς η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι.

Η εξέλιξη του καιρού

Και αύριο Σάββατο θα είναι μια ημέρα με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες. Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τη χώρα μας σε δύο τμήματα. Από τη μία πλευρά όσες περιοχές βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά θα έχουν έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Προς τα δυτικά και βόρεια περιμένουμε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 7 με 8 μποφόρ, μία εξέλιξη που θα οδηγήσει τον υδράργυρο σε πτώση. Θα δούμε και χιόνια στα βουνά μας και ίσως σε χαμηλό υψόμετρο προς τα κεντρικά - βορειοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα.

Την Κυριακή, περιορίζονται ακόμα περισσότερο τα φαινόμενα. Μπαίνουμε ουσιαστικά στον καιρό του βορρά. Παρά το γεγονός οτι ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, θα κάνει αρκετό κρύο. Μια ενδεικτική θερμοκρασία δεν θα είναι πάνω από τους 12 βαθμούς Κελσίου. Θα φυσάει αρκετά και κυρίως μέσα στο Αιγαίο μας και τα φαινόμενα θα αφορούν ανατολική και νότια Θεσσαλία, η περιοχή της Εύβοιας, οι Σποράδες η Αττικοβοιωτία, η ανατολική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες και η βόρεια Κρήτη. Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις προς την Πάτρα και την Ξάνθη δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Αν βγουν λίγα φαινόμενα θα είναι τοπικού χαρακτήρα με ασθενείς εντάσεις. Στην Αττική θα βγουν κάποιες βροχές, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα. Πιο πολλές θα είναι οι βροχές προς τη βόρεια Κρήτη.

Οι βροχές που αναμένουμε γενικά στη νότια και ανατολική χώρα θα είναι κυρίως ήπιες βροχές, το πολύ μέχρι μέτριας έντασης. Θα κάνει κρύο και θα φυσάει αρκετά, ιδιαίτερα σε περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο μας.

Με την σειρά του ο μετεωρολόγος του STAR, Θεόδωρος Κολυδάς κάνει λόγο για έντονο πέρασμα της κακοκαιρίας με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες, το χαλάζι και τους θυελλώδεις ανέμους.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί και η Αττική, και ειδικότερα η Αθήνα σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά. «Καλημέρα σας. «Συνεπέστατο» το ψυχρό μέτωπο επηρεάζει ήδη τη Δυτική Ελλάδα. Μετά τις 7 το βράδυ θα περάσει και από την Αθήνα. Δείτε ανά ώρα την εξέλιξη του καιρού».

Τέλος, η μετεωρολόγος του Action24 Όλγα Παπαβγούλη ανέφερε πως οι καταιγίδες έχουν ξεκινήσει σε Ιόνιο και Ήπειρο. Η κακοκαιρία θα είναι σύντομη και θα επηρεάσει πολλές περιοχές ενώ Κυριακή και Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος για το πέταγμα του χαρταετού.

Σταδιακά οι έντονες βροχές και καταιγίδες θα ξεκινήσουν σε Δυτική Στερεά αλλά και Πελοπόννησο. Βροχοπτώσεις αναμένονται σε Θεσσαλία, Μακεδονία και στην υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα. Τα φαινόμενα σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Έντονες καταιγίδες αναμένονται προς το απόγευμα σε Θράκη, ανατολική Μακεδονία. Δυτική Κρήτη, Κυκλάδες και ανατολικό Αιγαίο αναμένεται να δεχτούν προς το βράδυ επίσης ισχυρές καταιγίδες.

Όσον αφορά την Αττική σήμερα από το μεσημέρι θα ξεκινήσουν από τα δυτικά βροχές. Το απόγευμα αναμένονται μεμονομένες καταιγίδες που το βράδυ θα ενταθούν. Μέχρι και τις 2 πμ του Σαββάτου καταιγίδες θα δέχονται κυρίως τα νότια και τα ανατολικά του νομού.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Παρασκευή

στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και στην Ηπειρο από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέρι

στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και στη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες

στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα

στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.

Το Σάββατο