Περισσότεροι από 280 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από κατάθλιψη και 301 εκατομμύρια έχουν αγχώδεις διαταραχές.

Περίπου 9,4 εκατομμύρια άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύεται ότι ζουν πλέον με άγχος ή κάποια άλλη ψυχική πάθηση, σύμφωνα με μια εκστρατεία του NHS .

Τα στοιχεία αυτά έρχονται μετά από ανησυχίες για την επίδραση του άγχους, το οποίο οδηγεί τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το εργατικό δυναμικό, με πολλούς να μην αναζητούν βοήθεια, μέχρι τα συμπτώματά τους να γίνουν μη διαχειρίσιμα στην ενήλικη ζωή.

Έρευνα του Ιδρύματος Ψυχικής Υγείας αναφέρει ότι περίπου το 60% των ενηλίκων έχουν βιώσει άγχος που επηρεάζει την καθημερινότητά τους.

Υπάρχουν διάφορες θεραπείες βασισμένες σε στοιχεία που έχουν βρεθεί ότι βοηθούν στη διαχείριση των συμπτωμάτων - αν και ο καθηγητής Ρόμπινσον λέει ότι δεν υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση για όλους.

Αυτές περιλαμβάνουν θεραπείες μέσω ομιλίας, όπως η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (CBT), φαρμακευτική αγωγή μέσω επιλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) - οι οποίοι χρησιμοποιούνται επίσης για τη θεραπεία της κατάθλιψης - και βήτα-αναστολείς που βοηθούν στην ανακούφιση των σωματικών συμπτωμάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ασθενείς βρίσκουν έναν συνδυασμό θεραπειών ως τον πιο αποτελεσματικό, με έως και 75% να διαπιστώνουν ότι τα συμπτώματά τους βελτιώνονται με τη θεραπεία.

Και ενώ δεν υπάρχει υποκατάστατο της θεραπείας, υπάρχουν κάποιες αλλαγές στον τρόπο ζωής που μπορείτε να κάνετε για να βεβαιωθείτε ότι δεν επιδεινώνετε τα πράγματα.

Αλλαγές στον τρόπο ζωής

Πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν από άγχος θα βρουν τις κοινωνικές συναναστροφές ιδιαίτερα ενοχλητικές - είτε πρόκειται για ατομικές συναντήσεις είτε για μεγάλα πάρτι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον καθηγητή Ρόμπινσον, η αποφυγή της κοινωνικοποίησης και η πολύωρη απομόνωση μπορούν στην πραγματικότητα να επιδεινώσουν το άγχος.

Όταν δεν έχεις παραδείγματα από την πραγματική ζωή για να βασιστείς, οι χειρότεροι φόβοι σου επιβεβαιώνονται.

Αυτό στη συνέχεια δυσκολεύει πολύ περισσότερο να αντιμετωπίσεις τους φόβους σου και να πας σε εκείνο το πάρτι ή το μεσημεριανό γεύμα με φίλου».

Έτσι, ενώ είναι καλό να μπορείς να περνάς χρόνο μόνος σου, σύμφωνα με τον καθηγητή Ρόμπινσον, ο αποκλεισμός του εαυτού σου από τα κοινωνικά περιβάλλοντα μπορεί στην πραγματικότητα να επιδεινώσει τα πρότυπα αρνητικής σκέψης, ενισχύοντας τον κύκλο.

Αντίθετα, προτείνει να προσπαθήσετε να μην αποφύγετε αυτό που σας προκαλεί άγχος και να το αντιμετωπίσετε κατά μέτωπο - «ακόμα κι αν αυτό συμβαίνει μόνο μία στις δέκα φορές που εμφανίζεται ο φόβος».

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αντιμετώπιση των φόβων σας είναι ο καλύτερος τρόπος για να σταματήσετε να φοβάστε». Να τους αναγνωρίσετε και σταδιακά να ξαναμάθετε ότι δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος.

Η αερόβια άσκηση έχει επίσης βρεθεί ότι αποτελεί αποτελεσματική θεραπεία για το άγχος - με ορισμένες μελέτες να υποδεικνύουν ακόμη και ότι θα πρέπει να θεωρείται θεραπεία πρώτης γραμμής.

Επιστήμονες ανέλυσαν 63 δημοσιευμένες κριτικές σχετικά με την άσκηση και την ψυχική υγεία και διαπίστωσαν ότι μερικές από τις μεγαλύτερες βελτιώσεις παρατηρήθηκαν σε νέους και νέες μητέρες.

Τα προγράμματα που διήρκησαν μερικούς μήνες βρέθηκαν να είναι πιο αποτελεσματικά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων σε αυτές τις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες.

Ο καθιστικός τρόπος ζωής έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο και διαταραχές της διάθεσης.

Η άσκηση απελευθερώνει ενδορφίνες, ορμόνες που μας κάνουν να νιώθουμε καλά και οι οποίες βελτιώνουν τη διάθεση, ενώ παράλληλα ρυθμίζουν το νευρικό σύστημα του σώματος.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ενώ η άσκηση μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματική θεραπεία για άτομα με ήπιο άγχος, για πολλούς θα πρέπει να θεωρείται συμπλήρωμα και όχι αντικατάσταση των υπαρχουσών θεραπειών.

Μια υγιεινή διατροφή, ακολουθώντας τον κανόνα 80-20, συνοδεύεται από τακτική άσκηση για την αποτροπή των συμπτωμάτων.

Το να τρώμε όταν είμαστε λυπημένοι ή αγχωμένοι μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματική υπερκατανάλωση τροφής ή σε εθισμό στο φαγητό.

Όταν τρώμε κάτι που μας αρέσει, απελευθερώνονται ενδορφίνες και ντοπαμίνη στον εγκέφαλο, εξισορροπώντας τα συναισθήματα άγχους μας.

Ωστόσο, όταν καταχρόμαστε αυτόν τον κύκλο, το άγχος μπορεί να επιδεινωθεί. Η κατανάλωση πολλών υπερεπεξεργασμένων τροφών και επεξεργασμένων υδατανθράκων μπορεί επίσης να προκαλέσει απότομη αύξηση και στη συνέχεια πτώση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, επηρεάζοντας την αντίδραση του σώματος στο στρες.

Για παρόμοιους λόγους, ο νευρολόγος συνιστά να αποφεύγεται η κατανάλωση καφέ με άδειο στομάχι, για να βοηθήσει στον έλεγχο της κορτιζόλης.

Ενώ πολλοί από εμάς νιώθουμε ότι χρειαζόμαστε ένα φλιτζάνι καφέ μόλις ξυπνήσουμε, για να ξεκινήσουμε δυναμικά το πρωί μας, η καφεΐνη πυροδοτεί επίσης την απελευθέρωση κορτιζόλης, της λεγόμενης ορμόνης του στρες.

Το να τρώτε πριν από την κατανάλωση καφεΐνης μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της απορρόφησης, μειώνοντας την επίδρασή της.

Το ίδιο ισχύει και για το αλκοόλ - το οποίο μπορεί να επιδεινώσει την ποιότητα του ύπνου και να επηρεάσει την ευαίσθητη ισορροπία των ορμονών στον εγκέφαλο.

Το αλκοόλ προκαλεί την απελευθέρωση ντοπαμίνης, η οποία μας κάνει να νιώθουμε χαλαροί - γι' αυτό και πολλοί από εμάς λαχταράμε ένα ποτήρι κρασί στο τέλος μιας κουραστικής ημέρας.

Αλλά οι επιπτώσεις είναι μακροπρόθεσμες. Με την πάροδο του χρόνου, το κεντρικό νευρικό σύστημα συνηθίζει στις επιδράσεις του αλκοόλ και όταν αυτές υποχωρήσουν, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα πανικού και κακής διάθεσης.

Τέλος, ο καθηγητής Ρόμπινσον λέει ότι το να βάζετε το ξυπνητήρι σας πολύ νωρίς μπορεί στην πραγματικότητα να επιδεινώσει τα συναισθήματα άγχους.

Αυτό συμβαίνει επειδή μπορεί να προκαλέσει άγχος αλλά και να το επιδεινώσει, από τον κακό ύπνο - ακόμη και υγιείς ενήλικες που δεν κοιμούνται αρκετά, αναφέρουν ότι αισθάνονται πιο ανήσυχοι κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Νυχτερινή ρουτίνα

Με την πάροδο του χρόνου, η στέρηση ύπνου επηρεάζει τη συναισθηματική υγεία, ενώ παράλληλα αυξάνει τη δραστηριότητα στην περιοχή του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για τον φόβο.

Δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να κοιμηθείτε αρκετά, ο καθηγητής Ρόμπινσον προτείνει να πηγαίνετε για ύπνο τουλάχιστον οκτώ ώρες πριν χρειαστεί να ξυπνήσετε για τη δουλειά - λαμβάνοντας υπόψη πόσο χρόνο σας χρειάζεται συνήθως για να κοιμηθείτε.



Είναι επίσης σημαντικό να έχετε μια καλή νυχτερινή ρουτίνα, βοηθώντας το σώμα να διατηρήσει έναν κανονικό ρυθμό.

«Οι διακυμάνσεις στις ώρες αφύπνισης και ύπνου επηρεάζουν την απελευθέρωση ορμονών - αν ξυπνάτε σε διαφορετικές ώρες, το σώμα σας δεν θα ξέρει πότε να απελευθερώσει κορτιζόλη και έτσι θα μένετε περισσότερες ώρες ξύπνιοι», εξηγεί η Maryanne Taylor, σύμβουλος ύπνου στην Sleep Works.

Η ενασχόληση με το κινητό, πριν τον ύπνο, μπορεί επίσης να επιδεινώσει τα συναισθήματα άγχους - καθώς οι ειδοποιήσεις ειδήσεων, τα email και τα μηνύματα μπορούν να ανεβάσουν την αδρεναλίνη, καθιστώντας πιο δύσκολο για το νευρικό σύστημα να εισέλθει σε κατάσταση ηρεμίας.

Εάν βιώνετε επίμονα συναισθήματα υπερκόπωσης και άγχους, ο καθηγητής Ρόμπινσον συμβουλεύει να αναζητήσετε επαγγελματική βοήθεια.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), περισσότεροι από 280 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από κατάθλιψη και 301 εκατομμύρια έχουν αγχώδεις διαταραχές.

Την τελευταία δεκαετία έχουν αυξηθεί απότομα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε άτομα ηλικίας 16 έως 24 ετών, γεγονός που ώθησε τους ειδικούς να παροτρύνουν τους ανθρώπους να αναζητήσουν θεραπεία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) σε σύντομο χρονικό διάστημα.