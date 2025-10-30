Το Μπακόπα ή Μπράχμι είναι ένα από τα βότανα που χρησιμοποιούνται στην Αγιουρβέδα για καλύτερη μνήμη, συγκέντρωση και βελτίωση των εγκεφαλικών λειτουργιών.

Είναι ένα βότανο με πολλά ονόματα. Κάποιοι το γνωρίζουν ως Μπράχμι (Brahmi), άλλοι το αποκαλούν Ύσσωπο, ενώ αναφέρεται επίσης ως Μπακόπα ή Μπακόπα Μονιέρι.

Ωστόσο, πολλοί λίγοι γνωρίζουν πραγματικά την αξία αυτού του βοτάνου.

Το πολυετές αυτό φυτό χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στην παραδοσιακή ιατρική Αγιουρβέδα της Ινδίας, σύμφωνα με το Cleveland Clinic, και διαθέτει οφέλη - μεταξύ άλλων - για τον εγκέφαλο.

«Το Bacopa monnieri προστατεύει τον εγκέφαλο μέσω των αντιοξειδωτικών», δηλώνει η διαιτολόγος Sarah Thomsen Ferreira. «Βοηθά στην ενεργοποίηση ενζύμων στο ίδιο το σύστημα αντιοξειδωτικής άμυνας του οργανισμού».

Τα αντιοξειδωτικά περιλαμβάνουν βιταμίνες και μέταλλα που προλαμβάνουν τη ζημιά στα κύτταρα και βρίσκονται σε πολλά τρόφιμα, ενώ μια διατροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών.

Οι επιδράσεις της Bacopa στον εγκέφαλο δεν έχουν μελετηθεί εκτενώς σε ανθρώπους, αλλά πειράματα σε ζώα έχουν «καταδείξει μια βιολογική βάση για τις προστατευτικές της ιδιότητες», σύμφωνα με το Alzheimer’s Drug Discovery Foundation.

Οι μικρές κλινικές δοκιμές δυσχεραίνουν την εξαγωγή σαφών συμπερασμάτων, αλλά μια συστηματική ανασκόπηση της έρευνας ανέφερε τουλάχιστον μια στατιστικά σημαντική βελτίωση σε κάποιο νευροψυχολογικό μέτρο στις περισσότερες δοκιμές που ανέλυσε.

Το Bacopa είναι ένα βότανο της Αγιουρβέδα που χρησιμοποιείται αιώνες. Οι ερευνητές λένε ότι μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή, να σας κρατήσει ήρεμους, αλλά ακόμη και να προστατεύσει τον εγκέφαλο.

Επιπλέον, η Bacopa είναι αδαπτογόνο, σύμφωνα με την κλινική. Τα αδαπτογόνα είναι φυτά και βότανα που μπορούν να μειώσουν το άγχος, πιθανόν επηρεάζοντας τον άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια, τρία όργανα του ενδοκρινικού συστήματος που ρυθμίζουν την αντίδραση του οργανισμού στο στρες.

Τέλος, αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι το Bacopa μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή στο κεντρικό νευρικό σύστημα και τον πόνο. Η χρόνια φλεγμονή έχει συνδεθεί με καρδιοπάθεια, αναπνευστικά προβλήματα, αυτοάνοσα νοσήματα, αρθρίτιδα, άνοια, καρκίνο και άλλες παθήσεις.

Το Bacopa θεωρείται γενικά ασφαλές για κατανάλωση, αλλά οι κίνδυνοι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το άτομο. Ορισμένες πηγές μπορεί να είναι επικίνδυνες ανάλογα με τον τόπο καλλιέργειας του φυτού.

«Προτιμήστε να επιλέξετε συμπληρώματα των οποίων η περιεκτικότητα έχει επαληθευτεί από τρίτο φορέα», συνιστά το ίδρυμα.

Πηγή: Independent