ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕ-ΟΤΑ και ΟΛΜΕ ενώνονται με τους αγρότες ανήμερα της ψήφισης του προϋπολογισμού.

Σε 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρά την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 η ΑΔΕΔΥ, ημέρα ψήφισης στη Βουλή του προϋπολογισμού του 2026.

Η απόφαση ελήφθη στο 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, με την απεργία να στρέφεται «ενάντια στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης της ΝΔ» και τους απεργούς να στέκονται αλληλέγγυοι στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα.

«Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωσή της.

Τη συμμετοχή τους στην απεργία έχουν ανακοινώσει ακόμη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), αλλά και η ΟΛΜΕ.

Πιο συγκεκριμένα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) καλεί τους εργαζόμενους στους δήμους να συμμετάσχουν στην απεργία, καθώς και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος στις 11.00 το πρωί.

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι η πολιτική του δανεισμού δεν αποτελεί λύση, αλλά μεταθέτει προσωρινά τα προβλήματα, επιβαρύνοντας τους δημότες με αυξημένα δημοτικά τέλη χωρίς αντίστοιχη αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι βασικές κοινωνικές λειτουργίες παραχωρούνται σταδιακά σε εργολάβους και ιδιώτες, με συνέπειες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν, μεταξύ άλλων:

αυξήσεις και αξιοπρεπείς μισθούς

μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

επαρκή χρηματοδότηση των δήμων

διατήρηση των κοινωνικών υπηρεσιών ως δημόσιο αγαθό

κατάργηση της διάταξης Βορίδη

μονιμοποίηση των συμβασιούχων

μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της οικονομικής εξάντλησης.

Τι θα συμβεί με τα ΜΜΜ

Σε ό,τι αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το αν και με ποιον τρόπο θα συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στην αυριανή απεργία.

Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν και να ανακοινωθούν σήμερα, με το ενδεχόμενο απεργιακών παρεμβάσεων να παραμένει ανοιχτό.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία έχουν προκηρύξει στάση εργασίας για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 17:00. Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν πριν τις 10:00 το πρωί, ενώ η κυκλοφορία εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί μετά τις 18:00.

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Η στάση εργασίας προκηρύχθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση.