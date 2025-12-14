«Όσο συνεχίζουμε να μετράμε πληγές, θα μετράμε και ήττες», διαμηνύει ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Μια σοφή συμβουλή δίνει με συνέντευξή του στη Realnews και στους συναδέλφους Παναγή Γαλιατσάτο και Μαριτίνα Ζαφειριάδου, ο Χάρης Δούκας.

Σε ερώτηση εάν στο διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων έχει θέση και ο Αλέξης Τσίπρας ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε:

«Δεν μπορεί να αποκλείουμε εξ ορισμού κανέναν από τον προοδευτικό χώρο. Όσο ξύνουμε πληγές του παρελθόντος -χωρίς να δίνουμε βέβαια συγχωροχάρτι- δεν μπορούμε να κάνουμε την αναγκαία υπέρβαση. Όσο συνεχίζουμε να μετράμε πληγές, θα μετράμε και ήττες. Χρειάζονται υπερβάσεις τώρα για την ανατροπή. Όσοι από τον προοδευτικό χώρο συνεχίζουν να διχάζουν κάνουν δώρο την τρίτη θητεία στον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Τους δείχνει το φεγγάρι ας μην κοιτάξουν το δάκτυλο!

Β.Σκ.