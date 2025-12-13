«Δεν είναι κακό και δε σημαίνει κάτι ότι εσύ μπορεί να είσαι ο ανιψιός της ξαδέλφης της παρουσιάστριας και – επειδή βρίσκεσαι εδώ – να είσαι ανίκανος», τονίζει.

Τη δική της γνώμη για τους «φυτευτούς» συνεργάτες σε τηλεοπτικές εκπομπές κλήθηκε να εκφράσει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, το μεσημέρι του Σαββάτου (13.12.2025) στον Alpha. Μάλιστα η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου τόνισε ότι αυτά τα άτομα υπάρχουν σε όλους τους κλάδους, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι όλοι ανίκανοι.

«Αυτό γενικότερα συμβαίνει σε όλους τους κλάδους. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να το “χτυπάμε” αυτό, δηλαδή είναι αναπόφευκτο στη ζωή. Κάποιοι άνθρωποι, που είναι συγγενείς ή φίλοι, κάποιοι αξίζουν και μένουν. Αν μπορείς να βοηθήσεις κάποιον, τον βοηθάς», τόνισε αρχικά η παρουσιάστρια.

