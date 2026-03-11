Η Ελένη Χατζίδου αναφέρθηκε σε ένα σκηνικό από το παρελθόν στον εργασιακό της χώρο.

Μία ιδιαίτερη αποκάλυψη έκανε το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου η Ελένη Χατζίδου στον αέρα της εκπομπής «Breakfast@Star», όταν αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό του παρελθόντος από τον εργασιακό της χώρο.

Ειδικότερα, η παρουσιάστρια εξήγησε πως όταν πραγματοποιούσε εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα, ένας επιχειρηματίας την είχε κλειδώσει στο γραφείο του για την «στριμώξει».

Όπως τόνισε, είναι ευχάριστο που πλέον έχει «ανοίξει ο δρόμος» στα νέα παιδιά για να καταγγέλλουν κακοποιητικές συμπεριφορές:

«Αυτό παιδιά πρέπει να συμβαίνει παντού, γιατί κάποιοι στο παρελθόν, στα προηγούμενα χρόνια, το έκαναν αυτό και βγήκαν και απαντήσανε και βγήκανε μπροστά και επαναστατήσανε ή έκαναν αυτό που έπρεπε να γίνει δηλαδή, να βάλουν κάποιους ανθρώπους στη θέση τους, και μπορούμε και εμείς τώρα. Έχει ανοίξει ο δρόμος για μας και έχουμε όλα αυτά και γευόμαστε τέλος πάντων τα πράγματα διαφορετικά».

Και στη συνέχεια αποκάλυψε: «Πώς δεν το έχω βιώσει; Εμένα με έχουν κλειδώσει μέσα σε γραφείο επιχειρηματία, σε γραφείο νυχτερινού μαγαζιού, να μην μπορώ να φύγω, για να με στριμώξει, να μου πει, να μου κάνει… με κλείδωσε και ούρλιαζα…».

