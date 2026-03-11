Η ανάρτηση της Μαρίας Μπακοδήμου από την έκπληξη των συναδέλφων της για τα γενέθλιά της.

Τα γενέθλιά της είχε πριν από λίγες ημέρες η Μαρία Μπακοδήμου, η παρουσιάστρια του «Πιο Αδύναμου Κρίκου».

Όπως αποκάλυψε μέσα από την ανάρτησή της, το απόγευμα της Τετάρτης 11 Μαρτίου, τα φετινά της γενέθλια, τα γιόρτασε περιτριγυρισμένη από την «επαγγελματική της οικογένεια», στο πλατό της εκπομπής του ΟΡΕΝ που φέτος παρουσιάζει.

Οι συνάδελφοί της, φαίνεται να της είχαν ετοιμάσει μία τριώροφη τούρτα, αφιερωμένη σε εκείνη και τον «Πιο αδύναμο κρίκο», ενώ στο συγκεκριμένο απόσπασμα η Μαρία Μπακοδήμου δείχνει να απολαμβάνει τη στιγμή.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε χαρακτηριστικά: «Φέτος τα γενέθλια μου τα γιόρτασα στο πλατό με την επαγγελματική μου οικογένεια. Τα γενέθλια δεν είναι απλώς άλλη μια μέρα στο ημερολόγιο. Είναι η μέρα που μας θυμίζει ότι υπάρχουμε, μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε.

Είναι μια μικρή στάση μέσα στον χρόνο για να κοιτάξουμε πίσω και να δούμε όλα όσα περάσαμε, όλα όσα μάθαμε, όλα όσα αντέξαμε. Και ταυτόχρονα να κοιτάξουμε μπροστά, σε όσα ονειρευόμαστε.

Είναι μια αφορμή να θυμηθούμε ότι τη ζωή μας αξίζει να τη γιορτάζουμε».

{https://www.instagram.com/p/DVvrVFADHZZ/}