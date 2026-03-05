«Ως κανάλι είμαστε τρομερά ευχαριστημένοι…», δήλωσε η Κατερίνα Γκαγκάκη.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» παραχώρησε η Κατερίνα Γκαγκάκη, όπου σχολίασε τις αλλαγές στον τηλεοπτικό σταθμό του ΟΡΕΝ, το νέο πρόγραμμα του «Πιο Αδύναμου Κρίκου», αλλά και τη Μαρία Μπακοδήμου σε ρόλο παρουσιάστριας.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου η Κατερίνα Γκαγκάκη, εξήγησε μεταξύ άλλων, πως ο σταθμός είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το συγκεκριμένο πρόγραμμα:

«Καταρχήν εμείς ως κανάλι είμαστε τρομερά ευχαριστημένοι, πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Έδωσε ένα παράθυρο, από κάθε άποψη, στον Αδύναμο Κρίκο γιατί κανονικά μιλούσαμε για ένα τηλεοπτικό slot το οποίο είχε παραδοσιακά στο OPEN πάρα πολύ χαμηλά νούμερα. Και ο Κρίκος βρέθηκε σε ένα παράθυρο αυτής της συνθήκης, βλέποντας ευτυχώς και τη σημερινή ανταπόκριση, της δεύτερης μέρας».

Σε δεύτερο χρόνο αποκάλυψε ότι ο παρουσιαστής του «Πιο αδύναμου Κρίκου», ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο: «Τα επεισόδια όσο περνάει ο καιρός πάντα γίνονται καλύτερα γιατί όλα λύνονται. Προφανώς όταν κάτι βγαίνει στον αέρα είναι για να κριθεί. Ότι ήταν η Μαρία τρακαρισμένη, ότι δεν ήτανε το επεισόδιο το καλύτερο δυνατόν, ότι ειπώθηκαν ατάκες… Οι ατάκες είναι πολύ συγκεκριμένες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Είναι από τη Βίβλο, είναι το… ακολουθούμε τη ροή που δίνει το BBC. Δεν μπορεί να πει ο κάθε παρουσιαστής οτιδήποτε θέλει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgusf9yrmn1d?integrationId=40599y14juihe6ly}