Δείτε αναλυτικά την πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα μας.

Ανακοίνωση για την πορεία της ευλογιάς των προβάτων στην ελληνική ύπαιθρο εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καταγράφοντας τη συνολική εικόνα της ζωονόσου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, για το διάστημα Αυγούστου 2024 – 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά:

2.113 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων,

2.620 εκτροφές,

481.359 θανατώσεις αιγοπροβάτων εξαιτίας της νόσου.

Παράλληλα, κατά τη περίοδο 16 έως 28 Φεβρουαρίου καταγράφονται συνολικά 10 κρούσματα με την γεωγραφική τους κατανομή να έχει ως εξής:

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: 5

Π.Ε. Ηλείας: 2

Π.Ε. Ροδόπης: 2

Π.Ε. Φωκίδας: 1

Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται τακτικά για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρουσίαση στοιχείων 05/03/2026