O Νίκος Δένδιας καταδίκασε τις απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις τόσο στα Εμιράτα όσο και σε άλλα κράτη του Κόλπου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei, καθώς και με τον Υπουργό Εξωτερικών Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Παράλληλα, συναντήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τον Πρέσβη των ΗΑΕ, Dr. Ali Obaid Ali Alyabhouni Aldhaheri, στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Συνεργασία των δύο χωρών στην Εξωτερική Πολιτική και την Άμυνα.

Κατά τη διάρκεια των επαφών, αντάλλαξαν απόψεις για τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, ενώ ο κ. Δένδιας εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του στα ΗΑΕ και καταδίκασε τις απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις τόσο στα Εμιράτα όσο και σε άλλα κράτη του Κόλπου.

Επιπλέον, συζητήθηκε το ζήτημα του ασφαλούς επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από τα ΗΑΕ, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, εξασφαλίζοντας τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών για την προστασία των Ελλήνων στο εξωτερικό.

