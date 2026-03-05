Ηθελε να ρωτήσει τη Γερουσία «γιατί πρόκειται να στείλουν τους άνδρες και τις γυναίκες μας σε κίνδυνο».

Η αστυνομία του Καπιτωλίου απομάκρυνε με τη βία τον Μπράιαν ΜακΓκίνις από ακρόαση του Κογκρέσου την Τετάρτη, με βίντεο από το περιστατικό να τον δείχνει να φωνάζει «Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ», καθώς ο γερουσιαστής Tim Sheehy (Ρεπουμπλικανός από τη Μοντάνα) βοηθούσε τις Αρχές να τον απομακρύνουν από την αίθουσα.

Βίντεο δείχνει τρεις αστυνομικούς του Καπιτωλίου να προσπαθούν να απομακρύνουν τον ΜακΓκίνις - βετεράνος πεζοναύτης και πολιτικός υποψήφιος του Κόμματος των Πρασίνων - πριν ο Sheehy σπεύσει να τους βοηθήσεις, σηκώνοντας τα πόδια του ΜακΓκίνις.

Κρατώντας με το χέρι του την πόρτα, ο ΜακΓκίνις φώναξε «Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ», ενώ οι αστυνομικοί και ο Sheehy προσπαθούσαν να τον τραβήξουν έξω από την αίθουσα.

Καθώς η ένταση άρχισε να αποκλιμακώνεται, ο ΜακΓκίνις υποστήριξε ότι το χέρι του είχε σφηνώσει στην πόρτα, ενώ ένας αστυνομικός προσπάθησε να τον βοηθήσει.

Ο Sheehy επιβεβαίωσε το περιστατικό σε ανάρτησή του, χαρακτηρίζοντας τον ΜακΓκίνις «εκτός ελέγχου διαδηλωτή» που πήγε στο Καπιτώλιο με στόχο να προκαλέσει ένταση.

Ο ΜακΓκίνις δεν έχει σχολιάσει δημόσια το περιστατικό, αλλά νωρίτερα την Τετάρτη δημοσίευσε βίντεο από το Καπιτώλιο, λέγοντας ότι ήθελε να ρωτήσει τη Γερουσία «γιατί πρόκειται να στείλουν τους άνδρες και τις γυναίκες μας σε κίνδυνο».

Ο ΜακΓκίνις είναι υποψήφιος με το Κόμμα των Πρασίνων για τη Γερουσία των ΗΠΑ στη Βόρεια Καρολίνα και τις τελευταίες ημέρες έχει δημοσιεύσει σειρά βίντεο στα οποία επικρίνει τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σε ένα από αυτά ακούγεται να λέει: «Απλώς να ξέρετε ότι όλος ο κόσμος βλέπει πως οι ΗΠΑ εκπροσωπούν σιωνιστικές αρχές και ότι γινόμαστε μια σιωνιστική χώρα που πιστεύει πως το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τα σύνορά του στις γύρω χώρες».

