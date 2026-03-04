Τοπικές βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας στα βόρεια και ανατολικά μας περιμένουν το προσεχές τετραήμερο, η πρόγνωση Ζιακόπουλου.

Ένα βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς τα νοτιοανατολικά θα επηρεάσει την Ελλάδα φέρνοντας ανατροπές στο καιρικό σκηνικό από την Πέμπτη 5 έως την Κυριακή 8 Μαρτίου σύμφωνα με την νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιό του.

Το πρώτο διήμερο (Πέμπτη και Παρασκευή) αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βόρεια Εύβοια, Βόρειο Αιγαίο και πιθανώς στα ορεινά της Ηπείρου. Την Παρασκευή οι βροχές θα είναι ασθενείς και περιορισμένες στην Ανατολική Θεσσαλία και Στερεά-Εύβοια. Το Σαββατοκύριακο έρχεται με ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων στο Αιγαίο (έως 7 μποφόρ) και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, ενώ βροχές θα σημειωθούν σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά-Εύβοια και πιθανώς στη Βόρεια Κρήτη.

H πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό του τετραημέρου

Βαρομετρικό χαμηλό στα ΒΔ Βαλκάνια κινείται νοτιοανατολικά και τις απογευματινές - βραδινές ώρες του νέου εικοσιτετραώρου (Πέμπτης) θα προκαλέσει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Β. Εύβοια, το Β. Αιγαίο και πιθανώς στα ορεινά της Ηπείρου Κατά τα άλλα, το πρωί θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου στα επίπεδα των τελευταίων ημερών.

Την Παρασκευή (6/3), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών μικρής διάρκειας στην Α. Θεσσαλία και την Α. Στερεά-Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ 3 με 5 και από το βράδυ στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Το Σαββατοκύριακο (7-8/3), τα νέα στοιχεία στην εξέλιξη του καιρού θα είναι η ενίσχυση των ΒΑ στα 7 μποφόρ (Αιγαίο) και η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Κατά τα άλλα, βροχές -κατά κανόνα ασθενείς- θα σημειωθούν το Σάββατο στη Μακεδονία, την κεντρική Ελλάδα (Θεσσαλία, Α. Στερεά - Εύβοια) και πιθανώς στη Β. Κρήτη.