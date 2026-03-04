Έπειτα από τέσσερις αναβολές, έγινε η δίκη με κατηγορούμενο τον Χάρι Μαγκουάιρ.

Η ελληνική δικαιοσύνη έκρινε ένοχο τον Χάρι Μαγκουάιρ για το επεισόδιο που έγινε έξω από μπαρ στη Μύκονο, τον Αύγουστο του 2020.

Ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετώπιζε κατηγορίες για επίθεση, αντίσταση κατά της αρχής και απόπειρα δωροδοκίας. Κρίθηκε ένοχος και για τις τρεις κατηγορίες, ενώ του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, σύμφωνα με το Sky News.

Οι δικηγόροι του αναμένεται να προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο, αναφέρουν πληροφορίες του BBC. Ο 33χρονος Άγγλος ποδοσφαιριστής, ο αδελφός του και ένας φίλος του είχαν συλληφθεί έπειτα από συμπλοκή έξω από μπαρ, τον Αύγουστο του 2020.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Σύρου, όπου είχε παραπεμφθεί με την αυτόφωρη διαδικασία, τον είχε κρίνει ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 21 μηνών, αλλά άσκησε έφεση. Έπειτα από τέσσερις αναβολές, η υπόθεση εκδικάστηκε σήμερα στη Σύρο και ο Μαγκουάιρ καταδικάστηκε εκ νέου.

{https://x.com/SkySportsNews/status/2029203834459873442}