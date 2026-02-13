Προς νέα κοινοπραξία τα ΕΑΣ για την μεταφορά της οβιδουργίας στο Αίγιο, η Φάρμα Κουκάκη και η ΤΕΚΟ, η Deep Capital Holding, η ΚΑΕ Mykonos και οι Alekon και Torcap Holding

Η οβιδουργία των ΕΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) αποφάσισε την προκήρυξη δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την επιλογή προτιμητέου επενδυτή ή παραχωρησιούχου. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η χρηματοδότηση, η αναβάθμιση και η εκμετάλλευση της δραστηριότητας οβιδουργίας και καλυκοποιίας των ΕΑΣ, με βασικό άξονα τη μεταφορά της συγκεκριμένης παραγωγικής δραστηριότητας από το εργοστάσιο του Υμηττού στο εργοστάσιο του Αιγίου. Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ, για την προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού θα ζητηθεί η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Παρότι τα ΕΑΣ προβλέπεται να διατηρήσουν ποσοστό 51% στην κοινοπραξία που θα αναλάβει την παραγωγική δραστηριότητα στο Αίγιο, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα επωμιστεί τη χρηματοδότηση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των παραγωγικών εγκαταστάσεων, καθώς και τη λειτουργία, ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση της δραστηριότητας παραγωγής οβίδων και καλύκων.Η επιλογή της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου δίνει τη δυνατότητα στα ΕΑΣ να συζητήσουν με τους υποψήφιους επενδυτές τις βέλτιστες τεχνικές και οικονομικές λύσεις πριν από την τελική ανάθεση. Ήδη, πάντως, πληροφορίες αναφέρουν ότι προβάδισμα στη διαδικασία φέρεται να έχει ινδικός όμιλος. Την ίδια στιγμή, δεν λείπουν οι αντιδράσεις και οι προβληματισμοί. Ορισμένες φωνές επισημαίνουν ότι η δημιουργία δεύτερης κοινοπραξίας από τα ΕΑΣ, μέσω της οποίας η παραγωγή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας θα μεταφερθεί σε τρίτη εταιρεία, θα έπρεπε να εγκριθεί όχι μόνο από τη Γενική Συνέλευση των ΕΑΣ αλλά και από τη Βουλή, δεδομένης της στρατηγικής σημασίας του αντικειμένου.

Η Φάρμα Κουκάκη και η ΤΕΚΟ

Σε εταιρική αναδιάρθρωση προχώρησε ο Θανάσης Κουκάκης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Φάρμα Κουκάκη, πριν από την πώληση πλειοψηφικού πακέτου της γαλακτοβιομηχανίας στην EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη, στο πλαίσιο συμφωνίας που προβλέπει την υλοποίηση εκτενούς πενταετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους άνω των 20 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, ο κ. Κουκάκης μετέφερε το 27,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Φάρμα Κουκάκη στην επενδυτική του εταιρεία ΤΕΚΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων, η οποία ελέγχεται από την οικογένεια Κουκάκη και διαθέτει πλέον μετοχικό κεφάλαιο ύψους 8,9 εκατ. ευρώ. Προηγήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΚΟ κατά 3,11 εκατ. ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 3.119.620 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Η αύξηση καλύφθηκε μέσω εισφοράς σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά μετοχών της Φάρμα Κουκάκη, οι οποίες ανταλλάχθηκαν με νέες μετοχές της ΤΕΚΟ Επενδυτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 4548/2018. Την αποτίμηση των εισφερόμενων μετοχών πραγματοποίησαν ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της KRESTON GREECE. Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης, η καθαρή θέση της Φάρμα Κουκάκη, βάσει των οικονομικών στοιχείων της 31ης Δεκεμβρίου 2024, προσδιορίστηκε σε περίπου 11,5 εκατ. ευρώ. Η συνολική αξία των μετοχών που εισφέρθηκαν ανήλθε σε περίπου 3,1 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 27,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Deep Capital Holding

Η Deep Capital Holding, ο επενδυτικός βραχίονας του Δημήτρη Μάρη, ενισχύει περαιτέρω τη θέση της, ολοκληρώνοντας αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,4 εκατ. ευρώ. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία διαχειρίζεται ένα ευρύ και ταχέως αναπτυσσόμενο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, με ξεκάθαρο προσανατολισμό στην τεχνολογική καινοτομία και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η Deep Capital συμμετέχει ενεργά σε σχήματα venture capital και private equity, ενώ παράλληλα προχωρά και σε άμεσες επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις. Στην ελληνική αγορά έχει τοποθετηθεί σε δυναμικά επενδυτικά κεφάλαια, όπως τα Marathon Venture Capital, Velocity Partners και Evercurious, στηρίζοντας νεοφυείς επιχειρήσεις σε τομείς αιχμής, μεταξύ των οποίων το deep tech, το λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS) και η κυβερνοασφάλεια. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Deep Capital Holding πραγματοποιήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης ποσών που είχαν κατατεθεί για τον σκοπό αυτό και συνοδεύτηκε από την έκδοση 140.000 κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 2,1 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 210.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της βάση για την υλοποίηση της επενδυτικής της στρατηγικής.

Η ΚΑΕ Mykonos

Στο μέσο της βαθμολογίας της Greek Basketball League βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ της Μυκόνου, η οποία δείχνει να εξασφαλίζει την παραμονή της στην κατηγορία και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Με δεδομένη τη θετική αγωνιστική εικόνα, η διοίκηση της ΚΑΕ Mykonos προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 200.000 ευρώ, κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο της περαιτέρω χρηματοοικονομικής ενίσχυσης και της στήριξης της αγωνιστικής και οργανωτικής λειτουργίας της ομάδας. Η αύξηση υλοποιήθηκε μέσω της έκδοσης 20.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΑΕ Mykonos διαμορφώνεται πλέον στα 440.000 ευρώ, διαιρούμενο σε συνολικά 44.000 ονομαστικές μετοχές.

Οι Alekon και Torcap Holding

Στη σύσταση δύο νέων εταιρειών holding με ιδιαίτερα υψηλό μετοχικό κεφάλαιο προχώρησαν ο Αλέξανδρος και ο Κωνσταντίνος Κοντοειδής, γιοί του Μιχάλη Κοντοειδή εκ των βασικών μετόχων της Electromec , της γνωστής τεχνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στην κατασκευή έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Συγκεκριμένα, οι Αλέξανδρος και ο Κωνσταντίνος Κοντοειδής συνέστησαν τις Alekon Holding Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και Torcap Holding Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών εταιρειών χαρτοφυλακίου. Η Alekon Holding διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο ύψους 24,15 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε ισάριθμα εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός ευρώ. Από το σύνολο του κεφαλαίου, ποσό 25.000 ευρώ καλύφθηκε με μετρητά, ενώ το μεγαλύτερο μέρος, ύψους 24,13 εκατ. ευρώ, προήλθε από εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα από εισφερόμενες μετοχές. Η Torcap Holding διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο 23,94 εκατ. ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση, το κεφάλαιο καλύφθηκε κατά 25.000 ευρώ με μετρητά, ενώ ποσό 23,92 εκατ. ευρώ προήλθε από εισφορά μετοχών σε είδος, οι οποίες αποτιμήθηκαν επίσης με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η Emmetron Holdings

Στην εγκατάσταση υποκαταστήματος στην Ελλάδα της βουλγαρικής εταιρείας του Emmetron Holdings προχώρησε ο Νίκος Γεωργούλας, επικεφαλής της Whitesteps Technologies, εταιρείας με δεκαετή παρουσία στους κλάδους της υψηλής τεχνολογίας, της ασφάλειας, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και των κατασκευών, με δραστηριότητα σε Ελλάδα, Ισραήλ, Ελβετία, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία.

Η Emmetron Holdings ιδρύθηκε το 2011 στη Βουλγαρία και λειτουργεί ως εταιρεία συμμετοχών, ενώ το ελληνικό υποκατάστημα αποκτά ιδιαίτερα ευρύ αντικείμενο δραστηριοτήτων. Βασικός του σκοπός είναι η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, με παράλληλη ανάπτυξη δευτερευουσών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την εκμίσθωση και διαχείριση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, την ανάπτυξη και εκμετάλλευση οικοπέδων, καθώς και την ανάληψη κατασκευαστικών έργων τόσο οικιστικού όσο και μη οικιστικού χαρακτήρα. Επιπλέον, στο αντικείμενό του εντάσσονται η παροχή επιχειρηματικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, αλλά και δραστηριότητες στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού, όπως η ενοικίαση επαγγελματικών τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής με πλήρωμα.

Παρότι ο κ. Γεωργούλας είναι μόνιμος κάτοικος Βουλγαρίας, περνά σημαντικό μέρος του χρόνου του στην Ελλάδα, προκειμένου να παρακολουθεί και να υλοποιεί τα έργα της Whitesteps Technologies. Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και η εταιρεία του δραστηριοποιείται κυρίως στην εμπορία συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας διεύρυνε τη δραστηριότητά της και στον τομέα της εμπορίας υγειονομικού υλικού, αξιοποιώντας τις συνθήκες της αγοράς.