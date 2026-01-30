Η κοινοπραξία προβλέπει τη δημιουργία της νέας εταιρείας Hellenic Ammunition Α.Ε.

Συμφωνία για τη σύσταση κοινοπραξίας με αντικείμενο την παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στο Λαύριο υπεγράφη σήμερα μεταξύ του ομίλου CSG και της κρατικής εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.. Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία της νέας εταιρείας Hellenic Ammunition A.E., μέσω της οποίας θα αποκατασταθούν κρίσιμες παραγωγικές δυνατότητες στην Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα την καθετοποίηση του ομίλου CSG στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τον Jiří Schönweitz, Managing Director της MSM Greece, και τον Χριστόφορο Μπουτσικάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων. Η συμφωνία περιλαμβάνει το καταστατικό της νέας εταιρείας καθώς και τη σύμβαση παραχώρησης, ανοίγοντας τον δρόμο για την τυπική σύσταση και λειτουργία της κοινοπραξίας.

Όπως δήλωσε ο κ. Schönweitz, η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί σημαντικό ορόσημο τόσο για τη συνεργασία με τα ΕΑΣ όσο και για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης. Τόνισε ότι το Λαύριο εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα παραγωγής πυρομαχικών για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τους συμμάχους της, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του προς τη διοίκηση των ΕΑΣ και την Ελληνική Κυβέρνηση για τη στήριξη του έργου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επένδυση αυτή θα συμβάλει στην επανατοποθέτηση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στον διεθνή χάρτη.

Από την πλευρά του, ο κ. Μπουτσικάκης υπογράμμισε ότι η αποκατάσταση της παραγωγής πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στο Λαύριο συνιστά στρατηγικό βήμα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η συνεργασία με τον όμιλο CSG φέρνει επενδύσεις, σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνογνωσία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και για τη δημιουργία εκατοντάδων νέων θέσεων εργασίας.

Βάσει της συμφωνίας, η MSM αποκτά τον διοικητικό έλεγχο των παραγωγικών εγκαταστάσεων στο Λαύριο για περίοδο 25 ετών, γεγονός που επιτρέπει την υλοποίηση εκτεταμένου προγράμματος εκσυγχρονισμού. Σήμερα απασχολούνται περίπου 120 εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις, ενώ εντός του έτους προβλέπεται η πρόσληψη επιπλέον 180 ατόμων, με το προσωπικό να εκτιμάται ότι θα φτάσει συνολικά τους 300 εργαζομένους έως το τέλος του έτους.

Η παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος αναμένεται να λειτουργεί σε καθεστώς πολλαπλών βαρδιών από το 2026. Το εργοστάσιο ήδη παράγει πυρομαχικά διαμετρήματος 155 χιλιοστών, ενώ εντός του έτους σχεδιάζεται η προσθήκη και άλλων διαμετρημάτων. Σημαντικό τεχνολογικό ορόσημο θα αποτελέσει η έναρξη παραγωγής του base bleed grain, ενός σύνθετου προωθητικού, το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση της παραγωγής TNT στο Λαύριο, σε μια περίοδο όπου η παραγωγή εκρηκτικών στην Ευρώπη έχει περιοριστεί λόγω της μεταφοράς ενεργοβόρων διεργασιών εκτός της ηπείρου. Το συγκεκριμένο εγχείρημα, που περιλαμβάνει τόσο τη νίτρωση όσο και την παραγωγή βασικών ενδιάμεσων προϊόντων, χαρακτηρίζεται τεχνολογικά σύνθετο, με την έναρξη της παραγωγής να τοποθετείται στη μεταβατική περίοδο μεταξύ 2026 και 2027. Συνολικά, οι επενδύσεις στο Λαύριο ανέρχονται σε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, με τον όμιλο CSG να έχει δεσμευτεί για μακροπρόθεσμες επενδύσεις που φτάνουν έως και τα 50 εκατ. ευρώ.