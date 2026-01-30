Στα χαρακώματα για τους ελέγχους, τους Επιθεωρητές Εργασίας και τα εργατικά δυστυχήματα.

Μπροστά στον κίνδυνο να βρεθεί για άλλη μία φορά στο καναβάτσο η κυβέρνηση -όπως στην τραγωδία των Τεμπών- έσπευσε να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις στο μπαράζ των επικρίσεων που δέχεται για ελλιπείς ελέγχους, υποστελέχωση της Επιθεώρησης εργασίας και αύξηση των νεκρών από εργατικά δυστυχήματα με αφορμή την τραγωδία στα Τρίκαλα και στην επιχείρηση «Βιολάντα».

Εξ ου και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης είχε προετοιμάσει μακροσκελή απάντηση για την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών κάνοντας από την αρχή σε έντονο ύφος για «τυμβωρύχους» και για «ξεφτίλα» όλων όσοι επιχειρούν να στήσουν νέο αφήγημα κατά της κυβέρνησης.

Για να βγάλει από πάνω της η κυβέρνηση και οποιαδήποτε «ρετσινιά» περί διάθεσης υπεράσπισης της συγκεκριμένης επιχείρησης ο Π. Μαρινάκης κάλεσε πολλές φορές τους εργαζόμενους του εργοστασίου να μην φοβηθούν να καταθέσουν οτιδήποτε έχει πέσει στην αντίληψη τους σχετικά με τις καταγγελίες για οσμές που υπήρχαν καιρό τώρα στον χώρο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι παρά τις κυβερνητικές εξηγήσεις δεν υπάρχουν κραυγαλέα κενά ειδικά στο θέμα των ελέγχων. Όχι παράνομα αλλά με την βούλα του νόμου.

Καμία πρόβλεψη για ελέγχους μέχρι το 2025

Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο στην υπόθεση των ελέγχων είναι η παραδοχή ότι πριν από το 2025 δεν υπήρχε καν πρόβλεψη στον νόμο για καθορισμένους ελέγχους σε καμία επιχείρηση. Όλοι οι έλεγχοι γίνονταν στο πλαίσιο των δειγματοληπτικών ελέγχων ή της αυτοψίας μετά από επίσημη καταγγελία.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση η απουσία ελέγχων ξεκινάει από το 2018 με την νομοθέτηση στο πλαίσιο της απλοποίησης των αδειών. Μέχρι το 2025 αρκούσε η κατάθεση της μελέτης πυρασφάλειας στην Περιφέρεια για να λειτουργήσει μία μονάδα υγραερίου. Χωρίς καμία άλλη πρόβλεψη για υποχρεωτικούς ελέγχους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έλεγχοι σε βάθος... τριετίας μετά το 2025

Πότε άλλαξε η νομοθεσία;

Μόλις τον Μάρτιο του 2024. Όταν η κυβέρνηση με Κοινή Υπουργική Απόφαση αποφάσισε την κατηγοριοποίηση των βιοτεχνιών και βιομηχανιών σε μικρής- μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας με αντίστοιχες προβλέψεις για το πότε έπρεπε να γίνονται έλεγχοι. Στη περίπτωση του εργοστασίου Βιολάντα που χαρακτηρίστηκε «μεσαίας» επικινδυνότητας μονάδα , η νέα αυστηρότερη διάταξη προέβλεπε υποχρεωτική διενέργεια ελέγχου από την πυροσβεστική εντός τριών ετών από τη ημέρα λειτουργίας της μονάδας υγραερίου! Δηλαδή, επί τρία χρόνια η κάθε μονάδα υγραερίου μπορεί να λειτουργεί χωρίς κανείς να μην την έχει επιθεωρήσει...

Ποιος έχει την ευθύνη για τι...

Και πάμε τώρα στο ποιος έχει την ευθύνη να ελέγξει τι..

- Αρμόδια για αδειοδότηση και έλεγχο μηχανολογικών εξοπλισμών, ενεργειακών συστημάτων και σχετικών εκθέσεων τεχνικών ασφαλείας επιχείρησης είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

- Αρμόδια για το αυθαίρετο υπόγειο είναι η πολεοδομία του δήμου.

- Αρμόδια για θέματα πυρασφάλειας είναι η πυροσβεστική.

- Η επιθεώρηση εργασίας έχει ουσιαστική αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά την εργασιακή νομοθεσία και τυπική κατά βάση αρμοδιότητα στον έλεγχο/διασταύρωση για λοιπές υποχρεώσεις επιχείρησης πχ αν έχει τον απαιτούμενο αριθμό πυροσβεστήρων που προβλέπει νομοθεσία. Οχι όμως την ουσιαστική αρμοδιότητα και ικανότητα τεχνικού ελέγχου για θέματα πυροπροστασίας, μηχανολογικών εξοπλισμών κλπ.

Αυθαίρετο ή όχι το υπόγειο;

Μία πληροφορία, που σύμφωνα με τις πληροφορίες του Dnews εξετάζεται αυτή τη στιγμή από την δικαιοσύνη, είναι αν το υπόγειο όπου ξέσπασε η φονική φωτιά ήταν δηλωμένο ή όχι από την εταιρία. Αν δεν ήταν δηλωμένο αυτό μπορεί να αλλάξει την συνολική εικόνα του δυστυχήματος και ενδεχομένως και των κατηγοριών. Είναι ενδεικτικό ότι η κυβέρνηση στην ενημέρωση που έκανε για το δυστύχημα επισημαίνει ότι για «το αυθαίρετο υπόγειο αρμόδια είναι η πολεοδομία του δήμου».

Για «υποστελέχωση» Επιθεώρησης Εργασίας

Η κόντρα κυβέρνηση- αντιπολίτευσης επικεντρώθηκε στο αν είναι υποστελεχωμένη ή όχι η Επιθεώρηση Εργασίας στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας Συλλόγων εργαζομένων τεχνικών επιχειρήσεων η συγκεκριμένη υπηρεσία στελεχώνεται μόνο από 4 ελεγκτές για χιλιάδες επιχειρήσεις στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Ο Π. Μαρινάκης αντέκρουσε τα στοιχεία επικαλούμενος επίσημα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας. Σύμφωνα με αυτά τους 4 ελεγκτές συνεπικουρούν στους ελέγχους οι 57 υπάλληλοι της Περιφέρειας και άλλοι 36 εξειδικευμένοι υπάλληλοι.

Μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι από τους 54.000 ελέγχους που είχαν διενεργηθεί το 2018, το 2024 αυξήθηκαν στους 79.000 ελέγχους ενώ και τα πρόστιμα αυξήθηκαν από 33 εκατομμύρια σε 51 εκατομμύρια αντίστοιχα.

Κόντρα και για τους νεκρούς από εργατικά δυστυχήματα

Την μεγάλη απόκλιση από τους 48 νεκρούς που υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι καταγράφηκαν ως εργατικά δυστυχήματα το 2025 και τους 201 νεκρούς που μετρούν οι εργαζόμενοι Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, επιχείρησε να ερμηνεύσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση στα εργατικά δυστυχήματα δεν προσμετρούνται απώλειες ανθρώπινων ζωών που σχετίζονται με τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις – λόγω της φύσης της εργασίας τους που εμπεριέχει ρίσκο- αλλά και άλλες κατηγορίες όπως οι αυτοαπασχολούμενοι υπό την έννοια ότι δεν έχουν εργασιακή σχέση με κάποια επιχείρηση.