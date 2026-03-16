Τα σχολεία είναι στην τελική ευθεία για την διοργάνωση των γιορτών και της παρέλασης για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 αλλά και την γιορτή του Ευαγγελισμού.

Τα σχολεία αρχίζουν να προετοιμάζονται για την διπλή αργία της 25ης Μαρτίου που συνοδεύεται από κλειστά σχολεία ανήμερα της γιορτής ενώ την προηγούμενη μέρα οι μαθητές καλούνται να δώσουν υποχρεωτικά το παρών στην καθιεωρωμένη σχολική γιορτή.

Φέτος η εθνική εορτή για την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 «πέφτει» Τετάρτη «χαλώντας» τα ημερολογιακά τερτίπια που ευνοούν τριήμερη ή και τετραήμερη ανάπαυλα. Παρ’ όλα αυτά, οι μαθητές μπορούν να αρκεστούν σε ένα μικρό διήμερο χωρίς μαθήματα, αφού, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, οι σχολικές γιορτές πραγματοποιούνται την παραμονή της εθνικής επετείου, δηλαδή στις 24 Μαρτίου.

Την ημέρα αυτή δεν γίνονται κανονικά μαθήματα, καθώς τα σχολεία διοργανώνουν εκδηλώσεις αφιερωμένες στον εορτασμό της Ελληνική Επανάσταση του 1821 και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Παρότι οι μαθητές δεν παρακολουθούν τα συνηθισμένα μαθήματα, η παρουσία θεωρείται υποχρεωτική, καθώς τηρείται κανονικά απουσιολόγιο. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές που δεν θα παραστούν στις σχολικές γιορτές θα πάρουν απουσία που καταχωρίζεται ως αδικαιολόγητη. Στις σχολικές εκδηλώσεις γίνεται αναφορά και στον διπλό εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Η ημέρα αυτή είναι διπλή γιορτή για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Η ημέρα που θυμίζει την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, αλλά και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Μετά το πέρας των δίωρων εορταστικών εκδηλώσεων, οι μαθητές αποχωρούν. Στις 24 Μαρτίου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δεν λειτουργεί το Ολοήμερο, ενώ τα κυλικεία λειτουργούν μέχρι την αποχώρηση των παιδιών.

Όπως εξηγεί δασκάλα της Ε Δημοτικού στο Dnews «Κάθε χρόνο στα σχολεία γιορτάζουμε την διπλή γιορτή της 25ης Μαρτίου. Δεν ξεχνάμε ότι αυτή η ημέρα είναι συνδεδεμένη με την ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Οι μαθητές μέσα από μουσικοθεατρικά δρώμενα παρουσιάζουν το χρονικό της 25ης Μαρτίου, συνοδευόμενο από ποιήματα, τραγούδια και θεατρικά, βάζοντας τα παιδιά σε ρόλους των ηρώων του 1821. Ο εορτασμός της εθνικής παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου με τον εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου συνδέονται άρρηκτα, αναδεικνύοντας μια βαθιά συνάφεια μεταξύ της θρησκευτικής πίστης και του πατριωτισμού.»

Το σχολικό πρωτόκολλο για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Ανήμερα της 25ης Μαρτίου πραγματοποιούνται οι μαθητικές παρελάσεις σε όλη τη χώρα με εξαίρεση τα σχολεία της Αθήνας καθώς η παρέλαση πραγματοποιείται παραμονές της εορτής ήτοι στις 24 του μήνα. Οι συμμετέχοντες μαθητές που θα παρελάσουν την 25η Μαρτίου καλούνται να δώσουν το παρών ανήμερα της επετείου και να συμμετέχουν στην εκδήλωση. Από τη στιγμή που ο μαθητής έχει δηλώσει την συμμετοχή του στην παρέλαση οφείλει να μην απουσιάσει ανήμερα της επετείου. Οι απουσίες που καταγράφηκαν κατά το χρόνο προβών για την παρέλαση δεν καταχωρίζονται ούτε προσμετρώνται στο προφίλ των απουσιών του. Σε κάθε περίπτωση δεδομένου ότι η παρέλαση γίνεται σε μέρα μαθητικής αργίας δεν τίθεται θέμα απουσίας αν συμβεί κάτι απρόοπτο και κάποιος μαθητής αδυνατεί για λόγους ανωτέρας βίας να συμμετάσχει τελικά στην παρέλαση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και το Εσωτερικών «επειδή η παρέλαση γίνεται για ανάμνηση αλλά και για να τιμηθούν πρόσωπα και γεγονότα μιας ορισμένης χρονικής περιόδου που έχει αξία για μας σήμερα θα πρέπει η ποιότητα της παρέλασης να είναι η υψηλότερη.». Καθόλη τη διάρκεια των προβών για την παρέλαση δίνονται από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής λεπτομερείς οδηγίες στα παιδιά για την ομοιόμορφη εμφάνιση του σχολείου.